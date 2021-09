Fantacalcio, i migliori calciatori da acquistare di Salernitana, Empoli e Venezia

Durante l’asta del Fantacalcio, gli appassionati dovranno costruire la propria rosa: i migliori calciatori da acquistare delle società neopromosse.

Concluso il calciomercato, i fantallenatori si stanno preparando per le aste di riparazione e in alcuni casi alle vere e proprie aste. Prima dell’avvio della terza giornata, gli appassionati dovranno comprendere quali mosse mettere in atto per costruire una rosa competitiva che possa garantire il numero più alto di bonus. Da tenere d’occhio le tre squadre neopromosse, Empoli, Salernitana e Venezia, che potrebbero rivelarsi determinanti anche in ottica Fantacalcio.

Fantacalcio, consigli per l’asta: i migliori calciatori da acquistare delle neopromosse

Il campionato si ferma per dare spazio alle Nazionali che tornano in campo dopo l’Europeo. La Serie A riprenderà nel weekend tra sabato 11 e domenica 12 settembre e, prima del terzo turno, i fantallenatori dovranno definire le proprie rose.

Alcune leghe non sono partite in attesa della chiusura della sessione estiva del calciomercato, mentre altre hanno preso il via in contemporanea al campionato. In entrambi i casi, i fantallenatori dovranno prendere parte all’asta. In tal senso, diamo uno sguardo ai calciatori più interessanti, che potrebbe tornare utili al Fantacalcio, delle tre squadre che hanno conquistato la promozione nella massima serie: Empoli, Salernitana e Venezia.

EMPOLI

Nelle file del club toscano due profili interessanti per arricchire il reparto di centrocampo potrebbero essere Nedim Bajrami e Nicolas Haas, rispettivamente con quota iniziale di 10 e 7. I due centrocampisti si sono già messi in luce in queste due prime giornate e potrebbero essere tenuti in considerazione come settima o ottava slot. Occhio anche a Filippo Bandinelli che ha già messo a segno una rete, quella del momentaneo vantaggio contro la Lazio. La sua quotazione iniziale è di 2.

Anche in attacco, l’Empoli dispone di due pedine che potrebbero fare la differenza. Parliamo di Patrick Cutrone e Leonardo Mancuso. L’ex Milan, acquistabile a 14, non ha brillato sino ad ora, ma potrebbe farlo nel corso della stagione. Mancuso, invece, ha regalato la vittoria agli uomini di Andreazzoli nel match in trasferta contro la Juventus segnando la rete decisiva. Il suo prezzo iniziale è di 13. Profilo molto interessante quello del centravanti designato come rigorista della squadra.

SALERNITANA

Non ha iniziato al meglio la stagione la squadra campana, reduce da due sconfitte contro Bologna e Roma. Per quanto riguarda il Fantacalcio, nonostante l’avvio deludente, alcuni giocatori si sono distinti. Il primo è Matteo Ruggeri, difensore classe 2002 con una valutazione di 1. Schierato come esterno di centrocampo, Ruggeri potrebbe garantire presenze e bonus. A centrocampo un buon acquisto potrebbe essere Mamadou Coulibaly che ha già messo a segno una rete e sembra essere un titolare fisso della Salernitana (Quotazione di 4).

Per quanto riguarda il reparto avanzato, si potrebbe puntare, come quinta o sesta slot, su Simy o su Federico Bonazzoli, rispettivamente quotati a 18 e 8. Il bomber nigeriano, tra i migliori realizzatori della scorsa stagione, non si è ancora sbloccato, ma rimane un titolare inamovibile per Castori. Bonazzoli, rigorista del club campano, ha realizzato il primo gol stagionale della Salernitana proprio su calcio di rigore contro il Bologna.

VENEZIA

Come la Salernitana, anche i veneti hanno iniziato con due KO la stagione, rimediate contro Napoli e Udinese. Tra le fila del Venezia, per il Fantacalcio, spicca il nome di Mattia Caldara, il difensore arrivato dal Milan in prestito. Il posto da titolare non sembra in discussione e potrebbe rivelarsi un buon acquisto per le ultime slot: la sua quotazione iniziale è di 3. Nel reparto difensivo veneto titolare è anche Pietro Ceccaroni che con una valutazione da 5 può rivelarsi un’ottima alternativa. A centrocampo da valutare Daan Heymans, mezzala classe 1999 che potrebbe garantire qualche bonus nel corso della stagione (Prezzo 8).

In attacco, la punta che potrebbe regalare qualche bonus ai fantallenatori è Thomas Henry, valutato 12 nel listone degli attaccanti. Da tenere d’occhio anche Francesco Forte, schierato da titolare contro il Napoli e subentrato dalla panchina contro l’Udinese. La sua quotazione iniziale è di 9.

Sicuramente i giocatori sopra elencati non fanno parte dei top player del nostro campionato, ma possono arricchire la lunga rosa dei fantallenatori e magari essere autori di buone prestazioni con gol e assist.