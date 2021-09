Federica Panicucci ci ha dato un taglio, il suo nuovo look – FOTO

Federica Panicucci è appena rientrata dalle vacanze e non ha perso tempo per rimettersi in sesto e tornare in televisione più bella che mai

La conduttrice di Mediaset del programma “Mattino 5” è appena tornata dalle vacanze e si prepara a vivere un’altra imperdibile stagione televisiva. Stiamo parlando di Federica Panicucci, una delle presentatrici più note e conosciute dal pubblico italiano, molto seguita anche sui social.

Proprio su Instagram non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate, dopo la pausa estiva si sta mettendo in sesto per tornare più bella che mai.

GUARDA QUI>>“Meravigliosa” Claudia Ruggeri, bellezza in alta quota: spettacolo della natura – FOTO

Federica Panicucci, il cambio look è la moda del momento – FOTO

GUARDA QUI>>Diletta Leotta da infarto: leggings disegnato addosso e posa finale illegale. VIDEO bollente

In questi giorni c’è aria di cambiamento per molte vip, prima Michelle Hunziker che dopo ben venticinque anni ha deciso di darci un taglio e di passare al bob. Infine, Federica Panicucci che appena tornata dalle vacanze non ha perso occasione di farsi sistemare dal suo parrucchiere di fiducia Roberto Farrugia.

Su Instagram ha appena pubblicato una foto del suo cambio di look. Ha accorciato la lunghezza ed ha rifatto il colore, ora i suoi capelli sono più biondo platino.

I suoi scatti sono già diventati virali e il web impazzisce nel vederla così, sembra ringiovanita e pronta a tornare in pista con il suo programma del cuore. Nonostante Mediaset abbia deciso di posticipare l’inizio della nuova stagione di “Mattino 5”, la Panicucci e i telespettatori non vedono l’ora di ricominciare.

Accanto a lei ci sarà di nuovo il suo collega Francesco Vecchi. I due collaborano dal 2016 e sono una coppia strepitosa. Gli ascolti e lo share sono una prova di questa intesa vincente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

E’ tutto pronto, i conduttori ci sono, gli autori e il pubblico anche. Non appena terminerà “Morning news” con Simona Branchetti, tornerà in carica la Panicucci con la trasmissione più seguita da tredici anni. Manca sempre meno e i telespettatori non sono più nella pelle.