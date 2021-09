Incomincia il Festival di Venezia 2021, vediamo le celebrità già approdate

La 78esima Mostra del Cinema di Venezia è ufficialmente iniziata oggi, ecco quali sono le star già arrivate

Le celebrità sono già arrivate in Laguna per questa nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Un’altro anno all’insegna del covid ma non c’è la stessa paura dell’anno scorso. Alcuni ospiti sono già arrivati, il red carpet è il momento più atteso. Ogni anno promette una sfilata di glamour da sogno.

Le celebrità approdate a Venezia sono già tante

Qualcuno è già arrivato a Venezia per il Festival del cinema. Una meravigliosa Adriana Lima ad esempio, la storia modella di Victoria’s Secret. Si è presentata in modalità camuffamento per evitare forse i fotografi. Indossava la mascherina e ampi occhiali da sole. Un’altro grande arrivo è quello del regista Paolo Sorrentino che è in concorso al festival con il film E stata la mano di dio. Lui si è concesso ai fotografi con qualche sorriso e saluto affettuoso. Si attendono tutti gli altri vip in queste ultime ore e nei prossimi giorni. Attori, modelle ma anche influencer. La madrina di quest’anno è l’attrice Serena Rossi, sarà lei ad inaugurare il Festival. Il film che aprirà la Mostra è Madres paralelas di Pedro Almodovar con protagonista la favolosa Penelope Cruz.

I due sono già sbarcati in Laguna e hanno anche postato su instagram una foto con scritto:”Ciao Venecia, arriving in Venice with Pedro”. I film più attesi, oltre a quello di Almodovar, sono Dune di Denis Villeneuve, che è l’adattamento del romanzo di Frank Herbert. Freaks Out di Gabriele Mainetti e E stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, un autobiografia ed è in corsa per il Leone d’oro. Anche Spencer, la storia di Lady D che fotografa il momento in cui ha terminato il suo matrimonio è uno dei film più attesi con al magnifica Kristen Stewart. Non c’è dubbio Hollywood è arrivata in Italia e siamo tutti molto entusiasti. Le emozioni e le star non mancheranno e i film in concorso sono semplicemente meravigliosi.

L’Italia può essere fiera di avere i propri film in prima fila. Altri grandi attori che sfileranno sul red carpet sono Matt Damon e Ben Affleck. Quest’ultimo che è fresco di ritorno di fiamma con Jennifer Lopez dopo oltre 10 anni. Lei è stata a Venezia qualche giorno fa per la sfilata di Dolce & Gabbana. Non resta che attendere la cerimonia d’apertura questa sera alla presenza anche del Presidente Mattarella.