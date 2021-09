“Chi si fa i fatti suoi…” Francesca Fialdini contrariata: il messaggio che genera curiosità. A chi è rivolto? – FOTO

Francesca Fialdini. La talentuosa presentatrice Rai è pronta per tornare in tv con il suo programma “Da noi… a ruota libera”. Qualcosa la infastidisce

Il successo dell’ happening show “Da noi… a ruota libera” è innegabile al punto che è stato riconfermato per una terza stagione consecutiva. Da domenica 19 settembre ne prenderà il timone come di consuetudine la talentuosa Francesca Fialdini. Tutti sintonizzati su Rai Uno a partire dalle ore 17:20, subito dopo la chiusura della puntata di “Domenica In”.

Anche quest’anno saranno protagonisti ospiti vip e persone comuni, intervistati dalla presentatrice toscana attraverso il racconto di storie utili per la collettività, con sorprese e testimonianze che siano non solo spunto di riflessione ma anche momenti d’intrettenimento e informazione.

Francesca Fialdini: il messaggio criptico su Instagram. A chi farà riferimento?

Francesca Fialdini ha un nutrito seguito anche sul web. Gestisce una pagina Instagram dove al momento conta circa 160mila follower.

Ha condiviso ultimamente scatti suggestivi delle vacanze trascorse a casa, nell’ incantevole scenario della città di Massa, in Toscana. Monte Marcello e la spiaggia nera di punta Corvo sono state le sue mete preferite per ricaricare le batterie.

Tuttavia, l’ultimo post rilasciato sembrerebbe voler sollevare un tono piccantello. Ha pubblicato, infatti, uno scatto in primissimo piano, in bianco e nero, in cui è evidente l’innegabile bellezza del suo volto, dai tratti sempre dolci e gentili.

A un primo acchito, il suo sguardo è sognante e leggiadro. A quanto pare è invece pensieroso; a prova di questa supposizione basta leggere la didascalia che accompagna l’immagine. “Il mio sguardo quando qualcuno mi dà consigli non richiesti. Sempre io quando mi accorgo di aver dato consigli non richiesti. (A voi la libertà creativa di immaginare ciò che volete) #…. visse 100 anni”.

Il chiaro riferimento è al celebre motto “Chi si fa i fatti suoi campa cent’anni”. Non è dato sapere a chi sia rivolto il messaggio e chi abbia messo lo zampino negli affari di Francesca Fialdini. Che voglia davvero bacchettare qualcuno senza sbilanciarsi troppo oppure è solo un invito a riflettere prima di parlare? L’auto “rimprovero” potrebbe suggerire anche la seconda opzione.