Gravissimo incidente sulla provinciale: morto un uomo

Un uomo di 83 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale di Montiano, nel territorio di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto. La vittima viaggiava su un’auto, condotta da un 40enne, che, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un camion e successivamente è terminata in una scarpata. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare l’anziano fuori dall’abitacolo della vettura. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’83enne.

Grosseto, violento scontro tra auto e camion sulla provinciale: morto un uomo di 83 anni

Gravissimo incidente stradale questa mattina, mercoledì 1 settembre, sulla provinciale che conduce a Magliano in Toscana, piccolo comune in provincia di Grosseto. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 83 anni, di cui non è stata resa nota l’identità.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Repubblica, l’anziano si trovava sul sedile passeggero di un’auto condotta da un uomo di 40 anni. Per cause ancora da accertare, la vettura si è schiantata contro un camion e, subito dopo, è finita in una scarpata. L’impatto è stato molto violento e la vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo del veicolo.

Sul luogo della tragedia, in pochi minuti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Considerata la gravità della situazione è stato fatto atterrare l’elisoccorso Pegaso. Purtroppo, a nulla è valso l’intervento dei medici che hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo. Ferito lievemente, scrive Repubblica, il conducente dell’auto che è stato curato sul posto.

Intervenuti, oltre ai sanitari, anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare le cause e la dinamica del tragico incidente. Al vaglio dei militari dell’Arma anche eventuali responsabilità.