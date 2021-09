Vi ricordate Ted di How I Met Your Mother? Era il protagonista della serie, una delle più amate del mondo, oggi ha 47 anni. Ecco com’è diventato

How I Met Your Mother è stata una delle serie più amate dopo Friends. La serie seguiva un po’ lo stesso schema, infatti: ogni episodio durava circa venti minuti, e sono state prodotte nove stagioni. La storia raccontava la vita di Ted, un giovane architetto che viveva ogni giorno con il sogno di trovare l’amore. La serie comincia con Ted, oramai adulto, che racconta ai suoi figli come ha conosciuto la loro mamma molti anni prima e l’intero telefilm gira attorno a questo momento.

How I Met Your Mother, vi ricordate Ted? Ecco com’è diventato

Ted all’inizio della serie conosce Robin, una bellissima ragazza che cambia totalmente la sua vita. I due però sono molto diversi, perché mentre Ted sogna l’amore vero, sogna il matrimonio e sogna di diventare papà, mentre Robin non vuole assolutamente niente di tutto questo e sogna di riuscire a fare carriera. Per questo motivo, nonostante i due si mettono insieme e si lasciano più volte, alla fine riescono a trovare l’amore con altre persone. Lei si fidanza con Barney, migliore amico di Ted, e ad un certo punto della sua vita lo sposa. Ted, invece, conosce Tracy ad un matrimonio. I due scoprono che avrebbero potuto conoscersi anche altre volte nel corso del tempo, ma per una pura causalità i loro cammini non si erano mai incrociati. Finalmente riescono a conoscersi, si sposano e mettono su famiglia. Alla fine, lei si ammala e perde la vita.

Josh Radnor, l’attore protagonista, oggi ha 47 anni ed è molto seguito sui social: negli ultimi scatti sul suo profilo, possiamo vedere com’è diventato.