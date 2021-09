“Love is in the Air” anticipazioni 2 settembre: Eda accetta l’invito di Serkan?

Love is in the Air è una dele serie tv turche più amate di quest’estate: Eda e Serkan si sono lasciati, tra di loro sembra essere finita per sempre ma i due si amano ancora…

Love is in the Air è la serie tv dell’estate, anche se stiamo arrivando lentamente alla fine di questa stagione. Siamo al quinto appuntamento della settimana con la fiction turca e tutti sono curiosi di vedere cosa succederà tra Eda e Serkan. I due si sono lasciati quando Serkan ha scoperto la verità sul conto dei genitori di Eda, che sono morti in un incidente stradale che non è stato poi così tanto casuale. Pur di non avere questo segreto con lei, ha deciso di lasciarla.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca

Eda e Serkan sono ancora innamorati l’uno dell’altro, anche se non sono affatto disposti ad ammetterlo. Serkan spera che Eda arrivi a casa sua, per questo motivo cerca di creare un’atmosfera che sia accogliente. Alla fine, si ritrova a fare i conti con una cocente delusione perché a bussare alla sua porta non è la giovane paesaggista, ma sono invece Ferit, Engin ed Erdem. Tutti e tre hanno problemi da affrontare sui quali hanno bisogno di confrontarsi con il giovane architetto. All’improvviso, Serkan si ritrova ad essere assalito dalle loro questioni, in particolar modo quello di Engin che vuole fare una proposta di matrimonio a Piril. Nel frattempo, Selin annuncia la sua partenza per la Danimarca. Intanto, Aydan viene eletta come presidente della fondazione.

Ma in tutto ciò Eda e Serkan riusciranno a ritrovarsi? Non ci resta che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani.