“Quale preferite?” Maddalena Corvaglia gioca con i fan: scatti sensuali in versione femme fatale – FOTO

Maddalena Corvaglia. Cosa fa l’ex velina di “Striscia la Notizia”? Piovono foto sul web a favore dei suoi fan che la seguono con ammirazione: un’autentica visione

Una nuova stagione televisiva è alle porte e la curiosità cresce nel vedere all’opera le nuove veline annunciate che faranno parte del cast dello storico programma “Striscia la notizia”. SonoTalisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Entrambe non sono volti sconosciuti, hanno già partecipato a due edizioni distinte di “Amici di Maria De Filippi”.

Tuttavia, alla parola “veline” la mente fa un gioco istantaneo di associazione e i primi nomi che solitamente risalgono alla memoria sono quelli di due storiche show girl che ne hanno ricoperto il ruolo con gloria, sia per la loro innegabile avvenenenza, sia per la simpatia che hanno dimostrato negli anni. Stiamo parlando di Elisabetta Cabalis e Maddalena Corvaglia.

La prima adesso fa base negli Stati Uniti, sposata con il chirurgo Brian Perri, è diventata mamma della piccola Skyler Eva nel 2015. Cosa fa, invece, l’ex velina bionda?

Maddalena Corvaglia: una bellezza mozzafiato che ha incendiato il gossip estivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Se a livello internazionale il gossip più succulento che ha riempito le pagine dei giornali di cronaca rosa è stato quello riguardante il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, in Italia c’è stata un’altra coppia (vera o presunta) che ha scatenato una curiosità molto accesa.

Stiamo parlando di quella formata da Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, noto imprenditore, nonché fratello dell’ex premier Silvio Berlusconi.

I due sono stati paparazzati in quest’estate 2021 durante una gita in barca a largo della Costa Smeralda, in Sardegna. Con loro anche i rispettivi figli: la piccola Jamie, avuta dal chitarrista statunitense Steve Burns, ex marito della Corvaglia, e Davide Luigi, figlio che Paolo Berlusconi ha avuto da Matilde Bruzzone.

L’ex velina si sarebbe prodigata a smentire. Pare che la conoscenza non sia recente ma che ci fosse un rapporto d’intima amicizia che risale a tempo addietro.

Nel frattempo Maddalena Corvaglia gode dell’affetto dei suoi fan, adoranti, in lungo e largo per lo Stivale italiano. Ha una rinnovata carriera da influencer su Instagram dove conta, ad oggi, 1,2 milioni di follower: una cifra strabiliante.

Nell’ultimo post condiviso si presenta con una carrellata di quattro scatti: “Quale delle quattro foto mi racconta meglio?” – chiede agli utenti giocando con loro.

In ogni immagine è superba, avvolta in un vestito leggiadro, di color azzurro, con stampe marine, molto estivo. Le pose sono sensuali ma emerge la sua anima rock: un connubio perfetto, apprezzato dai fan, che non possono far altro che approvare. Pioggia di like per lei.