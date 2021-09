Martina Stella è diva anche nella quotidianità, che bellezza – FOTO

La bella attrice Martina Stella ha condiviso una foto dove appare seduta al tavolo ed è una vera star elegante e raffinata

Martina Stella è bellissima e chic seduta al tavolo di un bar con indosso un abito bianco molto raffinato e sandali azzurri. L’attrice è incinta del suo secondo figlio, la gravidanza è già ormai verso la fine e lei è più bella che mai. Qualche giorno fa si è detta felice di tornare a casa e dell’arrivo del fresco. Vivere una gravidanza in estate con tanto caldo non è piacevole.

Martina Stella allenamento in gravidanza

L’attrice non rinuncia al benessere fisico durante la sua gravidanza. Si allena con una personal trainer per tenersi in forma. Condivide gli allenamenti con le sue fan che sono contente di vedere come fa per gestire gli esercizi fisici mentre è incinta. Non è certo l’unica che fa questa cosa. Molte mamma famose durante i mesi della gravidanza si allenavano. Bisogna sfatare il mito che non ci si può allenare mentre si aspetta un figlio. Non è così. Ovviamente ci sono dei casi in cui è meglio non allenarsi, ad esempio se ci sono complicazioni con la gravidanza ed è a rischio.

Questo va sempre chiarito con il proprio ginecologo. Ma se viene dato il via libera per allenarsi è fattibile. Ovviamente bisogna rispettare alcuni punti focali, ossia seguire un allenamento mirato ad allenare determinate parti del corpo. Ad esempio gli addominali per motivi ovvi non possono essere allenati in gravidanza. Diverso è per i glutei e le braccia. Ci sono personal trainer specializzate proprio negli allenamenti pre mamam. La Stella sta vivendo una gravidanza molto serena. L’attrice è grata di aver ricevuto il dono di un altro figlio. Era molto tempo che lo aspettava.

Si tratta del primo con il suo nuovo marito Andrea Manfredonia. Lui è un procuratore calcistico e i due si sono sposati nel 2016. Martina Stella ha già una figlia più grande avuta dalla precedente relazione con Gabriele Gregorini, un hair stylist. L’attrice ha 36 anni ed è al settimo cielo per la sua famiglia e il lavoro che va a gonfie vele tra progetti pubblicitari e film.