La bella showgirl Matilde Brandi ha condiviso una foto su instagram con indosso un abito rosa con le paiettes, è stratosferica

Matilde Brandi è bellissima su instagram con indosso un abito rosa con le paiettes, è una visione magnifica. L’abito è aperto sull’addome e ha uno spacco profondo dietro sulla coscia. Una sensualità irresistibile la sua. Si trova in Puglia per trascorrere qualche giorno di vacanza prima di rientrare a casa. In Puglia non solo si gode il mare e il sole, ma conduce anche sul palco alcune serate.

Matilde Brandi icona di stile indiscutibile

La Brandi è un icona di stile non c’è dubbio, indossa abiti meravigliosi sempre e scarpe da favola. Il suo guardaroba è immenso, a un abito per ogni occasione. Appare chic anche al mare con occhiali da sole a goccia e un cappello di paglia. Conduce poi le Olimpiadi del cuore con un abito rosso magnifico. In questa estate ha girato molto, è stata in Puglia, Forte dei marmi in Toscana e anche in Sardegna. La Brandi è apparsa sempre in splendida forma ed energetica.

Dopo il Grande Fratello Vip sembra essere rinata. E anche la fine del suo matrimonio sembra averle portato più felicità e libertà. Lui l’ha lasciata con un sms dopo la fine del Grande Fratello Vip. Lei ha anche scoperto che l’aveva tradita. Certo non è stato facile all’inizio. Ha raccontato tutta la storia a Silvia Toffanin. Ma oggi è serena e felice. D’altronde non si può tenere qualcuno accanto con le catene, se ci vuole essere bene altrimenti si va avanti. Questa estate per lei è stata liberatoria e ha ballato e condotto spettacoli. Un vero successo per lei. Ma tra poco ricomincia la normalità, arriva l’autunno e bisogna prepararsi ad un anno nuovo.

Chissà in quali nuovi progetti potremo vedere la Brandi. Forse tornerà in televisione dopo il Grande Fratello Vip e la vedremo nei panni di conduttrice. Insomma sicuramente le sorprese e i progetti non mancheranno. D’altronde sarebbe un peccato non godere della simpatia e della bellezza della Brandi anche in televisione. Per il momento sui social sta ottenendo un bel successo.