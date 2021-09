Per Claudia Ruggeri le vacanze non sono ancora terminate, su Instagram spuntano alcuni scatti che fanno il giro del web

Claudia Ruggeri è una delle showgirl più seguite negli ultimi tempi. Si è fatta conoscere dal pubblico italiano per aver partecipato ad “Avanti un altro” come una delle bonas insieme a Laura Cremaschi e Sara Croce.

Non ci sono ancora notizie riguardo alla nuova edizione del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma una cosa è certa: il trio delle meraviglie dovrà esserci.

GUARDA QUI>>Sophie Codegoni e le FOTO sexy a letto, “così anche nel GF Vip” dice

Claudia Ruggeri, bellezza in alta quota – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

GUARDA QUI>>Pio e Amedeo, l’incontro con Fabrizio Frizzi: il coro indimenticabile – VIDEO

Seguita da più di un milione di follower, Claudia Ruggeri da tutti conosciuta come Miss Claudia, è un vulcano in eruzione. I suoi scatti diventano virali e il web impazzisce per così tanta bellezza.

In bikini, in tenuta sportiva o in abito da sera, la showgirl sa sempre come attirare l’attenzione dei fan con i quali condivide foto strepitose.

Secondo l’ultima pubblicazione, la bonas si trova ancora in vacanza e dopo qualche giorno al mare si concede un’altra pausa in alta quota dove sfoggia tutta la sua bellezza. Attualmente sta ammirando le meravigliose montagne di Cortina D’Ampezzo e si lascia scattare qualche foto.

Leggings neri attillati e canotta nera, mette in mostra la sua silhouette. “Giornata fantastica” scrive sotto al post ed è subito pioggia di like e commenti. Tra questi spuntano messaggi come: “Meravigliosa” e poi ancora “Hai fatto ri**are anche le 5 torri”. E non mancano cuori, baci e applausi per la bonas di “Avanti un altro”.

Le vacanze stanno per finire, cosa riserverà la prossima stagione per Miss Claudia? Per il momento non ci sono notizie al riguardo, i social stanno diventando una delle sue più grandi passioni. Continuerà a condividere con i fan scatti bollenti o tornerà in televisione? Non ci resta che scoprire nuovi dettagli.