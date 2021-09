Michela Quattrociocche mostra la sua arma segreta e fa fuori tutti – FOTO

Michela Quattrociocche, incantevole e seducente: nel mostrare la sua arma segreta fa fuori tutti. Il web è pazzo di lei.

Splendida come sempre Michela Quattrociocche, anche per l’attrice è tempo di pianificare il nuovo anno. Messe alle spalle le ferie, ci si prepara per ripartire alla grande. Numerose le storie pubblicate sul suo canale social – i cui followers attualmente 476 mila, sono in costante aumento – ed i fans sono curiosi di assistere alla vita della bellissima Michela.

Donna, femme fatale e mamma…sicuramente la Quattrociocche non si fa trovare impreparata e riesce come sempre a rivestire egregiamente tutti i ruoli. Il suo ultimo post è una bomba, il web deve ancora riprendersi davanti a cotanta meraviglia.

Leggi anche —>>> “Mi ero abituato” Rosita Celentano: è finita, ora la tristezza prende il sopravvento – FOTO

Michela Quattrociocche svela la sua carta vincente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Bravissima… Sei uno schianto” Giorgia Rossi: la posa sexy disorienta i fan – FOTO

Quello che si ammira dalla foto sopra riportata è un’anticipazione di quello che vedremo prossimamente, almeno questo è quanto emerge dalla didascalia della diretta interessata che così commenta il post: “New project new work 💕💕💕”. Lei appare incantevole, lo sguardo seducente – capace di turbare le menti di chiunque la guardi – ed è illegale mentre guarda verso il basso lasciandosi immortalare.

Le labbra sono carnose e sulle tinte nude, il make up è focalizzato sugli occhi, un mix di ombretti sui toni caldi per accentuare il viso meraviglioso di Michela. L’outfit è azzurro, quello si vede dal frame a mezzo busto è un abito da giorno con fantasia spiritosa, una graziosa giraffa posizionata sullo scollo a cuore. Potrà essere un qualche indizio? I capelli sono sciolti e fluenti e spiccano sugli orecchini a frangia lunga di tonalità azzurra.

Inutile precisare come i commenti siano arrivati una manciata di secondi dopo la pubblicazione della foto, tutti ammaliati davanti a questa splendida visione. “Davvero incantevole Michela ” scrive un fan, mentre una tenerissima Laura Chiatti commenta “Amore”.

La foto postata stamattina in compagnia delle due figlie – Aurora e Diamante, nate dal matrimonio con Alberto Aquilani – è molto tenera ed i fans anche stavolta non sono rimasti impassibili davanti a questo splendido quadro familiare.