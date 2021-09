Michelle Hunziker non è interessata al silenzio, in un modo o in un altro, la bella conduttrice fa parlare di se.

Michelle Hunziker regala sempre molte emozioni ai suoi fan che la seguono da anni con interesse e stima. La conduttrice ha un bellissimo rapporto con i suoi fan virtuali, parla con loro di tutti e li tiene aggiornati su tutto.

Gioie e dolori per Michelle non fanno differenza, ogni giorno è quello giusto per tenere al corrente i 4,9 milioni di follower sulla sua vita personale, l’abbiamo vista vivere una vacanza con i fiocchi.

Michelle non si è fatta mancare nulla, mare, montagna, lago, tutto è stato perfetto in compagnia di suo marito Tomaso Trussardi, delle figlie Aurora (avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti), Celeste e Sole, e gli amici di sempre.

La parola d’ordine è sorridere e di sorrisi Michelle ne ha tanti da regalare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Ainett Stephens, un trionfo di femminilità. La FOTO tra le onde è da infarto

Michelle Hunziker, con gli occhiali fa impazzire tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Guendalina Tavassi, una giornata con i figli ma piovono critiche indecorose : il motivo – FOTO

Siamo abituati a vedere Michelle sempre sorridente, con quell’aria da ragazzina che non l’abbandona mai, con il sorriso stampato sulla faccia e la felicità che le esce da tutti i pori. La foto di questa mattina ha scombussolato un pò gli equilibri.

L’altro ieri i fan si sono scombussolati per il cambio look della conduttrice che dopo 25 anni ha tagliato i suoi lunghi capelli e si è presentata con un caschetto meraviglioso che la rende divina, questa mattina invece una foto con in bocca un paio di occhiali.

Vestita di rosso con lo sguardo languido e l’aria maliziosa, Michelle ha turbato gli animi di milioni di maschietti. Il web non ha potuto far altro che commentare con entusiasmo la foto, “Sei una favola Michelle”, commenta un fan su di giri, “Sposami ti prego, ti amo” commenta in estasi qualche altro.

Tutti sono rimasti esterrefatti da tanta bellezza e tanto fascino. Michelle a breve inizierà una nuova stagione televisiva, quella 2020/21 è stata un successo e quella 2021/22 si prospetta ancora più eccezionale.