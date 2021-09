La bella influencer Miryea Stabile ha condiviso su instagram una foto in cui appare in spiaggia in una posa sensuale

Miryea Stabile è sexy in spiaggia in una posa provocante. L’ex concorrente dell’isola dei famosi è sempre più bella. Nella didascalia scrive di rimanere sempre concentrata. E lei ha degli obiettivi per cui deve rimanere molto concentrata. Il suo scopo è di diventare conduttrice e lavorare nel mondo della televisione. Lo confessa ai suoi fan durante una sezione dedicata alle domande e risposte su instagram.

Miryea Stabile e il sogno di diventare conduttrice

L’influencer per il momento ha successo sui social con i suoi 172 mila followers ma in futuro il suo sogno è di lavorare in televisione come presentatrice. Questo è il sogno che ha sin da piccola, lo ha confessato ai suoi fan. “Uno dei miei sogni nel cassetto fin da quando sono piccola. Mia mamma mi chiedeva sempre cosa avrei fatto da grande e io dicevo la star! Ho sempre amato quella scatola magica dove facevano vedere tante persone felici che si divertivano. Intrattenevano, ballavano, cantavano, tutte persone che lasciano un segno con entusiasmo. Per arrivarci serve impegno, studio, costanza e dedizione.

Chissà in futuro se mi vedrete”. Per il momento la Stabile sta leggendo qualche libro sulla televisione per imparare qualcosa in più su quel mondo. Ma la migliore scuola è l’esperienza sul campo. Lei ha già avuto due esperienze in televisione. Una nel programma la Pupa e il Secchione, dove per altro ha vinto. E la seconda è all’isola dei famosi dove comunque ha resistito per quasi tutta la durata del programma. Qualcosa della televisione quindi già la sa, ma se vuole diventare showgirl avrà bisogno di ben altre doti per arrivarci. Al momento in Italia abbiamo poche showgirl che si possano definire tali.

Una Bianca Guaccero sicuramente, che sa recitare, cantare, ballare e condurre. Sono infatti queste le qualità che deve avere una showgirl. Anche Belen Rodriguez, seppur non è italiana ma ormai sì di adozione ha queste qualità. Ci vuole impegno e studio delle arti dello spettacolo per arrivare a quel tipo di successo. Staremo a vedere se la Stabile ha le carte in regola.