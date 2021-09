“Il sorriso più bello del cinema italiano” Nicoletta Romanoff saluta l’estate: il fascino della semplicità – FOTO

Nicoletta Romanoff. La famosa attrice romana ma con sangue russo nelle vene pubblica su Instagram scatti incantevoli, di gran classe. L’ultimo ha un sapore nostalgico

Era il 2003 quando uscì nelle sale il famoso film dell’acclamato regista Gabriele Muccino dal titolo “Ricordati di me”. La pellicola venne acclamata dalla critica per le delicate tematiche sociali trattate. Un cast stellare per un’opera unica: Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Monica Bellucci, Gabriele Lavia, Amanda Sandrelli e anche Pietro Taricone, uscito da poco tempo dalla casa del “Grande Fratello”.

L’opera è stata una pietra miliare perché vide inoltre la prima apparizione cinematografica di una giovane attrice, divenuta poi una stella della settima arte. Stiamo parlando di Nicoletta Romanoff. All’epoca aveva 23 anni ma interpretava sapientemente una ragazzina di età più giovane, ossessionata dall’idea di diventare famosa come showgirl televisiva e disposta a scendere a compromessi pur di raggiungere il suo traguardo.

Nicoletta Romanoff, attrice magistrale e donna di classe: una gemma rara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoletta Consolo Romanoff (@nicolettaromanoff)

Per il suo ruolo in “Ricordati di me”, Nicoletta Romanoff ha ricevuto il premio Guglielmo Biraghi al Taormina Film Fest, predisposto per le giovani promesse del cinema, e addirittura una candidatura ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Da quel momento sono passati quasi 20 anni. La Romanoff, al contrario della ragazza a cui prestava il volto, è riuscita nel suo intento di conquistare fama e gloria senza rinunciare a intergrità e classe. La sua carriera parla da sola; si è saputa dividere con talento tra grande e piccolo schermo, interpretando ruoli delicati in lungometraggi e fiction di successo.

L’anno scorso è “tornata a casa”, lavorativamente parlando, diretta per la seconda volta dal regista che ha avviato il suo percorso artistico, Gabriele Muccino, con il film “Gli anni più belli”.

Nicoletta Romanoff ha un pagina ufficiale su Instagram da cui traspare la sua grazia e raffinata bellezza: mai uno scatto volgare, solo una raccolta degli attimi più preziosi con la famiglia e gli amici. É mamma di quattro figli, notizia di cui va fiera e che mette ben in evidenza nella sua biografia. I primi due sono frutto dell’amore con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia (Francesco e Gabriele). Ha avuto Maria nel 2010 con l’attore Giorgio Pasotti. Con il secondo marito, Federico Alvera, ha accolto la piccola Anna.

L’ultimo post condiviso la vede sorridente in un attimo di semplicità: sfondo marino, in shorts, gambe abbronzate e niente make up, non ne ha bisogno. “Ciao, agosto” – scrive in didascalia in un momento nostalgico per la fine dell’estate. “Il sorriso più bello del cinema italiano” – commenta un fan; difficile contraddirlo.