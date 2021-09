Nina Moric, posteriore da ventenne: il micro bikini è da perdere la bussola – FOTO

Nina Moric ha condiviso un poker di foto in spiaggia: il micro bikini e le pose della showgirl la rendono molto sensuale e affascinante

La modella Nina Moric non sembra per nulla avere 45 anni compiuti da poco ma appare come una ventenne nelle foto pubblicate solo quattro ore fa su Instagram.

Forse qualcuno ricorderà la showgirl durante la sua prima apparizione in un videoclip musicale del 1999 per la canzone di Ricky Martin “Livin’ la vida loca”. La sua ultima ospitata in TV invece è stata l’anno scorso al programma “Live non è la D’Urso” condotto da Barbara D’Urso.

Nina Moric, le quattro foto in micro bikini: totalmente illegale

