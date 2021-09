Pio e Amedeo, l’incontro con Fabrizio Frizzi: il coro indimenticabile – VIDEO

Il duo comico, Pio e Amedeo rintraccia Fabrizio Frizzi per strada e mette in piedi un video inedito che i fan non dimenticheranno mai.

Usciti alla ribalta grazie al programma comico “Felicissima Sera“, per il duo comico tra i più scatenati del panorama artistico è già tempo di ricordi.

“Pio e Amedeo”, pugliesi di sangue hanno rivoluzionato il mondo della tv, sortendo effetti unici e mai registrati prima da un punto di vista ironico. La loro resta una sana ironia, anche se non si risparmiano dal mettere in soggezione i personaggi più “suonati” dello spettacolo.

A tal proposito si ricordano le divertentissime “bravate” in giro per le strade, con il loro inseparabile gruppo di “Ultras dei VIP”. Così la loro fama ha avuto un exploit che ha permesso ai due pugliesi di avere la giusta ricompensa.

In uno dei tanti “sbeffeggia-video”, nella mente dei fan è rimasto impresso il coro goliardico intonato per il grande Fabrizio Frizzi

Pio e Amedeo sbeffeggiano Fabrizio Frizzi: un VIDEO imperdibile

