Roberto Benigni, Leone D’Oro alla Carriera. La dedica alla moglie Nicoletta

Venezia 78, è il grande giorno di Roberto Benigni: l’attore dedica il Leone D’Oro alla sua amata moglie Nicoletta.

Roberto Benigni è sicuramente uno degli attori più amati dell’intero panorama italiano (e non, dal momento che i suoi film hanno avuto successo anche all’estero). Nella sua straordinaria carriera, ha anche vinto un oscar come migliore attore protagonista grazie alla performance nella pellicola ‘La Vita è bella’. Nel celebre film, il toscano raccontò a modo suo la storia di un uomo e del suo figlioletto che furono portati dai tedeschi in un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale.

Roberto, poco fa, ha ottenuto il Leone D’oro alla carriera durante la cerimonia inaugurale della settantottesima Mostra del Cinema di Venezia. Jane Campion ha consegnato l’ambito premio al classe 1952: la regista e sceneggiatrice neozelandese ha speso parole al miele per lui. “In questo difficile momento per i registi e per le persone in tutto il mondo, Roberto Benigni è necessario”.

Roberto Benigni vince il Leone d’Oro alla carriera: la dedica dell’attore e sceneggiatore

L’attore ha dedicato il premio alla moglie Nicoletta Braschi: “Non posso dedicare il Leone alla carriera a Nicoletta: è tutto suo. Io mi prendo la coda, le ali sono le tue”. Il grande attore ha fatto un’incredibile dedica d’amore alla sua amata moglie, accolto da una grandissima standing ovation. “Non è un’emozione: è di più, è un sentimento d’amore quello che provo”.

Come se non bastasse, il celebre toscano ha speso parole al miele anche per Mattarella. “Lo vorrei abbracciare e spero che rimanga qualche anno in più”.

Roberto è stato autore di altri magnifici film come ‘Pinocchio’ e ‘Johnny Stecchino’ e ha preso parte al film di Woody Allen ‘To Rome with Love’.