Serena Rossi ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata super chic. La conduttrice in questi giorni è impegnata in un evento importantissimo.

Elegantissima, raffinata e super chic. Serena Rossi sta incantando Venezia nel primo giorno del Festival del Cinema, di cui è madrina. Per la 78esima edizione della manifestazione, è il volto della nota conduttrice napoletana quella scelto in questo particolare 2021. Rinascita è la parole d’ordine per l’appuntamento di quest’anno e il sorriso travolgente della conduttrice non può che segnare al meglio il suo inizio. Sbarcata in Laguna con indosso un elegante completo total white, composto da camicia e pantaloni, Serena ha poi affrontato il fiume di fotografi optando in occasione dell’apertura della manifestazione su un abito firmato Giorgio Armani Privé.

La Rossi va sul sicuro puntando sulla Maison che per l’occasione ha selezionato un capo lungo fino ai piedi color rosso fucsia, impreziosito da ricami e cristalli. Per continuare in grande stile la madrina ha sfoggiato un altro incredibile look che ha lasciato tutti senza fiato.

Serena Rossi, eleganza assoluta: quel look che lascia tutti senza fiato

