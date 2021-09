Il calendario di “Settembre” è fuori. La prima immagine di Nicole Minetti, dalla schiena inarcata, è un sogno per i suoi ammiratori.

L’ex comparsa nel noto programma d’intrattenimento di “Colorado Café” ed ex consigliera, Nicole Minetti, dalla rinomata “gavetta” al fianco dell’ex premier Silvio Berlusconi, alla sua odierna e nobile attività su Instagram, continua ad essere un personaggio degno di una notevole scia di seguaci. Con ben oltre 38 mila follower sul suo profilo, l’attuale influencer, si è definitamente trasferita per trascorrere la sua vita in terra spagnola, e più precisamente in quel di Ibiza.

Classe 1985, inguaribile spirito libero nato sotto il segno dei Pesci, vanta nel suo curriculum importanti esperienze negli Stati Uniti, in particolare nella Grande Mela, le quali hanno di certo contribuito ad avviarla alla sua attuale professione sul digitale.

Leggi anche —>>> “Mi ero abituato” Rosita Celentano: è finita, ora la tristezza prende il sopravvento – FOTO

Nicole Minetti: schiena inarcata e lato B in bella vista. “Settembre” è un sogno

PER VEDERE IL LATO B DA SOGNO DI NICOLE MINETTI, VAI SU SUCCESSIVO.