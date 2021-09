Silvia Toffanin, perché non si sposa con Pier Silvio Berlusconi: la verità

Silvia Toffanin ed il matrimonio mancato con Pier Silvio Berlusconi, la verità lascia senza parole. Ci sarà mai un lieto fine?

Silvia Toffanin è la dolce e gentile conduttrice di “Verissimo”, programma in onda su Canale 5. Da moltissimi anni il suo volto è uno dei più apprezzati nel panorama televisivo, la sua empatia e professionalità fanno di lei un personaggio molto amato.

Inizia la sua avventura nel mondo dello spettacolo nel 1997, quando partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, in quell’anno viene scelta come letterina per il programma “Passaparola” condotto da Gerry Scotti.

Nel 2002 vi è la consacrazione del suo percorso lavorativo, viene scelta per la conduzione di “Nonsolomoda”, da quel momento il suo successo è stato inarrestabile. Una carriera di successi ha colorato la sua vita, nel 2004 diventa Giornalista professionista e nel 2007 consegue la laurea in lingue e letterature straniere.

Silvia e Pier Silvio, un matrimonio mancato. Qual è la verità?

Silvia e Pier Silvio si sono fidanzati nel lontano 2002, la coppia negli anni ha mostrato di essere consolidata, mai uno screzio, mai uno scandalo, mai nulla che potesse far pensare alla fine della relazione.

Insieme hanno dato la vita a Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nata nel 2015, molte persone si sono sempre chiesti perchè, nonostante l’affiatamento, i due non si siano mai sposati.

Ultimamente i due hanno creato non pochi rumors su un presunto matrimonio segreto, la coppia ha sempre smentito tutto continuando a condurre una vita felice sia davanti che dietro dai riflettori. Il motivo del mancato matrimonio lascia senza parole dal momento che a non volersi sposare è proprio Silvia Toffanin, non ha il sogno dell’abito bianco ed ha spiegato questo suo pensiero ai colleghi di Vanity Fair in un’intervista.

La conduttrice ha spiegato con molta serenità che non sente l’esigenza di legarsi materialmente a qualcuno, “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa, perché non vorrei mai che la persona che mi sta a fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve e non perché lo vuole. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”.

Una dichiarazione d’amore che ha fatto commuovere tutti, chissà cosa dice Pier Silvio in merito, ma dal momento che va d’amore e d’accordo con la bella Toffanin, sicuramente la penseranno allo stesso modo.