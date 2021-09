Dramma in montagna: giovane escursionista trovato senza vita

Nel pomeriggio di ieri, un escursionista di 24 anni è stato trovato morto sulle montagne della Val di Togno, in provincia di Sondrio.

Un giovane escursionista di 24 anni è stato trovato privo di vita nel tardo pomeriggio di ieri in Val di Togno, nel territorio di Montagna in Valtellina, in provincia di Sondrio. A lanciare l’allarme erano stati i familiari che, preoccupati del mancato rientro del 24enne, avevano chiamato i soccorsi. Sono, dunque, scattate le ricerche, conclusesi qualche ora dopo con il tragico ritrovamento del cadavere. Constatato il decesso, i soccorritori hanno provveduto al recupero della salma.

Sondrio, dramma sulle montagne della Val di Togno: giovane escursionista trovato morto

Dramma in Val di Togno nel territorio di Montagna in Valtellina, piccolo comune della provincia di Sondrio. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 31 agosto, un giovane escursionista è stato ritrovato morto.

A perdere la vita, un ragazzo di 24 anni residente a Nerviano, in provincia di Milano. Stando a quanto riporta la redazione locale del sito Prima la Valtellina, a lanciare l’allarme erano stati i familiari del 24enne preoccupati del mancato rientro del giovane che stava trascorrendo alcuni giorni sulle montagne della Val di Togno.

Immediato l’intervento del Soccorso Alpino che ha sorvolato la zona a bordo di un elicottero. Alle ricerche hanno preso parte anche i tecnici del Cnsas, il personale del Sagf (Soccorso alpino della Guardia di finanza), i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Per via delle condizioni meteo avverse le operazioni si sono prolungate per alcune ore. Migliorata la visibilità, riportano i colleghi della redazione di Prima la Valtellina, le squadre di soccorso hanno individuato il corpo del giovane escursionista, in una zona molto impervia.

Il personale medico dell’Areu 118 di Sondrio, giunto sul posto in elisoccorso, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane e si è provveduto al recupero della salma. Non sono chiare ancora le cause della morte del ragazzo.