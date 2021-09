Sophie Codegoni e le FOTO sexy a letto, “così anche nel GF Vip” dice

La bella influencer Sophie Codegoni ha condiviso due foto su instagram in cui è bellissima e sensuale sul letto

Sophie Codegoni ha condiviso su instagram alcune foto di uno shooting che ha scattato in questi giorni. Appare seduta sul letto in una posa sexy e nella didascalia fa riferimento alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Scrive:”Mi sveglierò tutte le mattine così dentro la casa del gf”. Ovviamente è ironica perché nel reality terrà il pigiamone, così dice.

Sophie Codegoni e la sorpresa del GF Vip

In carenza di vip si scelgono gli ex tronisti o corteggiatori di Uomini e Donne per partecipare al Grande Fratello Vip. Ormai è diventato il loro luogo d’incontro. Sono moltissimi i personaggi che hanno partecipato a Uomini e Donne e poi sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta si parla di Sophie Codegoni, è stata tronista lo scorso inverno nel programma di Maria De Filippi. Dopo mesi di indecisioni ha scelto poi Matteo Ranieri, un bel ragazzo genovese. I due si sono frequentati per poche settimane fuori dal programma per poi dirsi addio.

Sembrava l’inizio di una grande storia ma si è rivelata una grandissima presa in giro a quanto pare. Usciti dal programma Matteo evidentemente non ha gradito alcuni atteggiamenti della fidanzata. Inoltre vivevano due vite completamente opposte, lui cercava stabilità e una compagna di vita. Lei la fama e il divertimento, d’altronde è molto giovane. Finisce così la loro storia con Sophie che parla ai fan in lacrime spiegando la vicenda. In questi ultimi giorni ha anche aggiunto dei particolare, sostenendo che lui l’ha lasciata perché non le piaceva ne esteticamente ne caratterialmente e lo ha definito una brutta persona. Quest’ultimo non ha reagito ne risposto agli attacchi dell’ex fidanzata.

Da qualche tempo la Codegoni è stata al centro del gossip anche per una presunta relazione con Fabrizio Corona e persino con Nicolò Zaniolo. Per settimane non ha mai proferito parola, quando avrebbe potuto per smentire questi flirt. Invece sceglie di farlo solamente dopo essere stata presa come concorrente del Grande Fratello Vip. Potrebbe aver sfruttato queste due conoscenze molto rilevanti per ottenere un posto al tavolo di Alfonso Signorini.

D’altronde quando si pensava ad un flirt con Corona, dopo averla vista a casa sua durante una ripresa video fatta dallo stesso a causa di un incursione della polizia, era impossibile non pensare che stessero insieme. Lui l’aveva anche definita convivente e fidanzata alla polizia. Recentemente la Codegoni ha chiarito questo punto sostenendo che la situazione lo richiedeva per evitare problemi. Ha parlato di Corona come una persona meravigliosa a cui è molto legata e che la sta aiutando molto. A fare cosa non si sa, o forse si. La sta aiutando nella sua scalata verso il mondo dello spettacolo, così come aiutò Belen in passato.

Ma stiamo parlando di due persone completamente diverse sia in talento che aspetto fisico e sopratutto erano tempi molto diversi. Riguardo a Zaniolo la Codegoni sostiene che anche in questo caso c’è solamente un amicizia. Sicuramente nella casa del GF Vip avrà modo di approfondire questi argomenti.