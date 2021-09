“Una bomba”. Giulia De Lellis al Cinema di Venezia incanta il mondo FOTO

Giulia De Lellis, subito dopo il matrimonio di sua sorella, è partita per partecipare ad uno degli eventi più amati degli anni: il Festival del Cinema di Venezia

Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio il personaggio che ha riscosso più successo dopo Uomini e Donne. Era il 2016 e lei decise di partecipare al programma per cercare l’amore, non aveva idea che invece avrebbe trovato molto di più. Un lavoro, un vasto pubblico di persone che hanno cominciato a seguirla e non l’hanno più lasciata, un’esistenza piena di soddisfazioni e di occasioni lavorative che piovono ogni giorno rendendola molto impegnata ma anche fiera di quello che sta facendo.

Giulia De Lellis presenzia al Cinema di Venezia

Tra le tante persone presenti, quest’anno al Festival del Cinema di Venezia ha partecipato anche lei. Per Giulia è stato un periodo molto intenso, ha organizzato nel giro di pochi mesi il matrimonio di sua sorella Veronica che ha coronato il suo sogno d’amore, e il giorno dopo è partita subito con Carlo per partecipare ad uno degli eventi più attesi dell’anno. Qui ha avuto modo di vedere da vicino Jennifer Lopez e tantissime altre star della moda e del cinema. Non a caso, è una delle occasioni più emozionanti per i personaggi del mondo dello spettacolo italiano, che aspettano tutto l’anno con la speranza di partecipare a questo evento. Accanto a lei, Carlo che non l’ha mai lasciata da sola. I due si sono scattati delle foto bellissime a Piazza San Marco, stretti l’uno all’altro e più affiatati che mai.

Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram, hanno conquistato tantissimi likes e commenti di apprezzamento. Lei e il suo Carlo, sembrano davvero una principessa e un principe delle favole.