La bella influencer Valentina Ferragni ha condiviso su instagram una foto dove appare illuminata dal sole, che bellezza

Valentina Ferragni è bellissima illuminata dal sole con lo sguardo intenso e magnetico che guarda dritto. Indossa i suoi gioielli di Valentina Ferragni studio ed è semplicemente magnifica. Anche la madre non resiste e commenta:“Ma che bella sei?”. Anche la sorella Chiara fa i cuoricini. Recentemente la bella Ferragni è stata in Costiera Amalfitana con il suo fidanzato dove ha scattato foto meravigliose.

LEGGI ANCHE>>>Mahmood sopravvissuto all’incendio a Milano, le prime parole del cantante

Valentina Ferragni è tornata a Milano e si riparte con il lavoro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Juventus, lutto per il club bianconero: morto l’ex storico difensore Francesco Morini

La bella Ferragni è tornata a Milano dopo le sue vacanze intense in Costiera Amalfitana e in Sardegna e Ibiza. Ha già reso partecipi i fan di essere andata ad un meeting al Duomo. Ha anche ammesso che i meeting fatti dal Duomo per lei sono i migliori. Ama molto Milano che ormai è diventata la sua città a tutti gli effetti. Ci vive e lavora da molto tempo ormai. Anche la sorella Chiara abita a Milano in CityLife insieme al marito Fedez e ai due figli. Valentina è tornata ad occuparsi della sua linea di gioielli. Ribadisce ancora una volta che tutti i prodotti sono interamente creati in Italia.

Si tratta di bracciali, orecchini, collane e persino cinture. Tutti caratterizzati da questo simbolo geometrico che sembra quasi un triangolo girato, con la punta in giù. Lei li chiama Uali gli orecchini. I suoi prodotti sono realizzati in argento 925 e poi bagnati nell’oro 24 carati e hanno persino degli zirconi incastonati. Il brand indubbiamente sta ottenendo successo, sulla pagina dedicata al marchio ha ben 166 mila followers. Insomma anche la piccola Ferragni come la sorella Chiara, si è dedicata all’imprenditoria e alla realizzazione di un marchio tutto suo. Le idee creative nella famiglia Ferragni non mancano mai.

Chissà forse anche la terza sorella, Francesca prima o poi deciderà di mettere su un marchio tutto suo. Per il momento lei è quella che ha scelto una strada più tradizionale. Fa la dentista proprio come suo padre. Ha studiato per ottenere questo lavoro e ora se lo tiene stretto. Tre ragazze di successo ognuna nel proprio campo. I genitori saranno molto fieri di loro.