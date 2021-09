L’eroina è Lily Swanson: la ragazza, 14 anni, ha rivelato di essersi ispirata a “9-1-1”, la sua serie televisiva preferita.

Lily Swanson afferma di essersi ispirata a “9-1-1”, la sua serie televisiva preferita, per prendere coraggio e affrontare le fiamme. La ragazza, 14enne residente a Leyland, nella contea di Lancashire, Inghilterra, è riuscita a salvare una famiglia da un incendio, grazie a prontezza e riflessi da vera professionista.

Lily Swanson, a 14 year old from the UK has been praised by the LancashireFD after she saved multiple people trapped inside a burning flat on Tuesday Evening.

Her father noted that her obsession with #911onFOX is what taught her to respond properly when she encountered the fire. pic.twitter.com/Nw9XLBDyB0

