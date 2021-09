A pochi giorni dalla partenza della nuova edizione di Amici un messaggio di Alessandra Celentano e la replica del diretto interessato tornano a insospettire il pubblico. Cosa sta accadendo?

Manca poco alla formazione della nuova classe di Amici che sarà composta nel corso della prima puntata, in onda sabato 18 settembre. Tutto ormai pronto alla partenza del reality, o quasi. Un alone di mistero sembra aleggiare sopra le scrivanie dei professori e in particolare quelli di ballo. Ancora una volta protagonista della discussione troviamo Raimondo Todaro e una sua possibile partecipazione. Alle voci e alla sua smentita si aggiunge ora un ulteriore tassello che ha insospettito il pubblico.

LEGGI ANCHE -> Rai, Mara Venier affiancata da un collega inaspettato: chi è

Il botta e risposta tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: cosa c’è sotto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Raimondo Todaro era stato inizialmente annunciato come nuovo professore di ballo di Amici, ma la sua partecipazione era stata poi prontamente smentita. Lo fece proprio il diretto interessato attraverso un’intervista, giurando di non aver firmato nessun contratto con Maria De Filippi.

Eppure il noto coreografo e ballerino di Ballando con le stelle ha rimarcato il suo desiderio di poter prendere parte al talent di Canale 5, rendendosi così disponibile a un’ipotetica chiamata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Ballando con le stelle”, nel cast un super nome: tutti lo volevano

Proprio riferendosi alle sue parole nelle ultime ore l’insegnante Alessandra Celentano -riconfermata anche per la ventunesima edizione- ha voluto mandargli un messaggio tramite il suo account social. “Ho letto l’intervista a Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici“, scrive. Poi la coreografa continua: “Anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché ‘la danza è una’ e forse lo capirebbe“. Poi conclude rivolgendosi proprio alla padrona di casa: “Maria perché non prenderlo?“.

Una frecciatina che inizialmente è apparsa fine a se stessa ma che ha iniziato a destare sospetti nel momento in cui l’account ufficiale del talent ha condiviso il tweet in questione, senza alcun commento a riguardo. Secondo i pareri di molti questo potrebbe essere un segnale che le cose dietro le quinte si siano mosse e che Raimondo Todaro sarà ufficialmente un insegnante di Amici.

A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato la replica del diretto interessato. “Cara Alessandra, anzi scusi…maestra Celentano” -scrive- “sono pronto! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola…ma ci sono tante sfumature“.

LEGGI ANCHE -> Programmi 2021-2022, Rai e Mediaset: inizio, durata e tutte le novità

Si tratta di un puro scambio di opinioni sui social o questo sarà solo l’inizio di una diatriba che continuerà dietro alla scrivania del talent? La risposta la si avrà nelle prossime settimane.