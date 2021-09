Anna Tatangelo migliora la giornata ai suoi fan, la scollatura è davvero profonda e il seno perfetto esce alla ribalta.

Se la ride e se la gode Anna Tatangelo, consapevole della perfezione del suo corpo. Come sempre con uno scatto migliora la giornata ai suoi follower che inermi cadono come mosche ai suoi piedi.

La dolce Anna ha ripreso a pieno regime la sua attività, l’abbiamo vista in diverse occasione esibirsi sui palchi di tutta Italia e bearsi della notorietà che negli anni si è guadagnata con molta fatica. Il momento è propizio per la cantante, presto la vedremo su Canale 5 ogni domenica pomeriggio al posto della conduttrice Barbara D’Urso, sarà una stagione televisiva davvero impegnativa.

Come sempre non deluderà le aspettative e sarà pronta a nuove e vittoriose sfide.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Veronica Gentili, sguardo malizioso e sorriso accattivante. L’appuntamento manda fuori di testa – FOTO

Livio fa bene al cuore ma anche al corpo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@anna.tatangelo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Michelle Hunziker, sensuale gioca a fare la maestrina sexy. La FOTO che piace ai fan

Da pochi mesi Anna Tatangelo ha reso nota la sua relazione con l’attore napoletano Livio Cori, i due sono davvero molto innamorati e appena possono scappano per qualche fuga d’amore. Quest’estate li abbiamo visti felici di trascorrere le vacanze insieme con Andrea (figlio della Tatangelo e di Gigi D’Alessio), tutti e tre sono molto affiatati e rumors fanno presente che a breve potrebbe esserci una convivenza.

Anna sta vivendo un periodo davvero felice, il suo sorriso ne è testimone e le sue foto rispecchiano il suo stato d’animo, l’ultimo scatto ha mandato in estati il pubblico, in tuta a zampa d’elefante rosa a stampa floreale, Anna sfoggia una scollatura davvero troppo profonda.

Il seno prefetto sta per strabordare dal poco tessuto che le copre il petto e in un attimo i fan sono in paradiso, “Di un’altra categoria….Super meravigliosa” scrive un fan su di giri, 2Sei il mio sole anche di notte”, confessa un fan innamorato.

In un attimo Anna ha il mondo ai suoi piedi, la perfezione porta il suo nome e con grazia sfoggia il fisico che fa innamorare tutti.