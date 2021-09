Antonella Mosetti sbaraglia la concorrenza, in bikini fa volare la fantasia di milioni di follower e maliziosa sorride all’obiettivo.

La bellissima e sensuale Antonella Mosetti ha fatto parte del mondo dello spettacolo da quando era molto piccola, recitando anche in due film. Il suo successo si consacra nel 1993 quando venne scelta da Gianni Boncompagni per partecipare al programma di Italia 1 “Non è la Rai”. Durante le trasmissioni era una delle ragazze più amate ed apprezzate dal pubblico.

Nel 1997 ha iniziato a recitare per alcune fiction, affiancando anche Raffaella Carrà, per poi tornare su “Ciao Darwin” come prima ballerina, programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5.

La sua carriera è stata ricca di successi, nulla è stato lasciato al caso ed Antonella ha dato sempre il meglio di se in ogni occasione. Il pubblico la ama, diverse volte è opinionista ed ospite in svariati programmi, è una modella affermata ed un influencer su Instagram, dove vanta 688mila follower.

Antonella Mosetti fa innamorare chiunque, è una star del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)

Possiamo tranquillamente affermare che Antonella Mosetti è la reginetta dell’estate 2021, il suo fisico pazzesco ci ha accompagnato in questi mesi, sempre elegante e mai volgare, la showgirl ci ha mostrato posti meravigliosi dove la protagonista indiscussa era lei.

I fan la adorano, ogni giorno è un emozione vederla felice e spensierata nelle storiesIG e negli scatti accattivanti. La sua ultima foto ha mandato in estasi tutti, Antonella è seduta in piscina, indossa un bikini nero che le impreziosisce il fisico perfetto, in mano tiene un drink, per quanto possa essere semplice, lo scatto è malizioso.

Antonella sprezzante della macchina fotografica si mostra audace, sensuale ed unica come sempre. Un trionfo di femminilità si materializza per tutti i suoi fan.

Sono passi veramente molti anni da quando Antonella, timida ed insicura, ha iniziato a muovere i primi passi in televisione. Oggi la showgirl domina la scena, è una leonessa che difende il suo territorio e niente e nessuno riuscirà a farle perdere questa grinta.