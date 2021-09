“Beautiful”, anticipazioni puntata 2 settembre: il malinteso

Beautiful, anticipazioni 2 settembre: Ridge origlia la conversazione tra Brooke e Bill e rimane sconvolto.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Quinn convincere Bill a farsi nuovamente avanti con Brooke. In questo modo Ridge sarà di nuovo libero e pronto a ricambiare i sentimenti di Shauna. Il destino del matrimonio a Las Vegas sembra infatti appeso ad un filo. Ridge vuole chiedere l’annullamento ed intende convincere Shauna a firmare i nuovi documenti preparati da Carter. L’avvocato nel frattempo ha un fortuito incontro con Zoe nelle stanze della Forrester. Tra i due c’è sempre stata una particolare chimica e adesso che sono entrambi liberi, Carter chiede alla modella di uscire con lui per un appuntamento.

Beautiful, anticipazioni 2 settembre: Ridge se ne va

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Bill giungerà a casa di Brooke e dichiarerà di amarla ancora. La Logan sarà sconvolta e risponderà che una parte di lei lo amerà per sempre, ma che è Ridge l’uomo con cui vuole passare il resto della vita. Peccato che Ridge, intento ad origliare, colga solo la prima parte della conversazione. Convinto che la Logan non abbia mai superato i suoi sentimenti per Bill, Ridge lascerà la casa senza farsi notare. Il Forrester è ora diretto da Shauna.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn racconterà del suo piano a Shauna. Mentre la Fulton non sarà convinta, Quinn si dirà più che certa che Bill riesca a provocare una frattura insanabile nel matrimonio tra Ridge e Brooke. I suoi sospetti saranno fondati.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, giovedì 2 settembre, alle ore 13.45e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.