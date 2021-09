“Bellezza senza tempo” Martina Colombari fuori tutto: che fisico scolpito – FOTO

Martina Colombari è una delle donne più affascinanti del mondo della televisione, ma cosa fa per mantenersi in forma? Scopriamolo insieme

Martina Colombari è un’ex modella e attrice italiana conosciuta da tutti per aver vinto nel lontano 1991 il concorso di “Miss Italia”. All’epoca aveva appena compiuto sedici anni, oggi è invece una donna meravigliosa che non perde occasione di mostrare al pubblico tutta la sua bellezza.

Così ha appena pubblicato sui social la sua fitness routine, ecco qual è il segreto della Colombari per tenersi in forma anche a quarantasei anni.

Martina Colombari, il fisico super tonico parla da solo – FOTO

L’attrice riccionese in questi ultimi giorni ha sfoggiato degli scatti mozzafiato dove mostra la sua fitness routine. A quanto pare durante la stagione bella, si mantiene in forma con allenamenti all’aperto e con un look sensazionale.

Pantaloncini e top che mettono in risalto il suo addome scolpito e quelle gambe muscolose frutto di tante lezioni, forza e costanza.

Anche in vacanza, l’attrice non ha mai rinunciato ad allenarsi perché ormai il fitness è diventato per lei il pane quotidiano. Seguire uno stile di vita sano e corretto, una dieta che permetta di mantenere una forma smagliante e soprattutto faccia stare bene la persona a livello psico-fisico è tutto quello che serve.

“Monday routine” scrive la Colombari sotto al post che diventa immediatamente virale ed è sommerso di like e commenti. “Bellezza senza tempo” commenta qualcuno e poi ancora “Sei una forza della natura” e qualcun altro aggiunge: “Meravigliosa”. Cuori, baci e applausi per l’ex Miss Italia.

Sono tanti i vip che cercano di seguire uno stile di vita sano e corretto, non rinunciando però agli sfizi della vita. Nonostante ciò riescono a mantenersi in forma con sedute di allenamento mirate e diete personalizzate. Costanza ed impegno portano ad ottenere risultati strepitosi.