La bella Benedetta Mazza ha condiviso su instagram una foto in primo piano ed è semplicemente magnifica

Benedetta Mazza ha condiviso su instagram uno scatto dove indossa una maglia blu che risalta i suoi occhi azzurri. L’influencer è bellissima e fa uno sguardo magnetico e sensuale che conquista. Accogli così il mese di settembre. Nella didascalia scrive qualche riga:”1 settembre. Questo è sempre stato uno dei miei mesi preferiti. Perché si riparte. Perché ancora sotto sotto rimango ai tempi della scuola. Settembre è la prima pagina della mia nuova agenda. E un libro nuovo. E il seme di un nuovo anno. E tempo che scorre veloce. Settembre è un passante che incrociando il tuo sguardo sorride. Finalmente sei arrivato”.

LEGGI ANCHE>>>I Ferragnez allargano la famiglia: c’è Gabriella ed è già una social influencer – FOTO

Benedetta Mazza e i nuovi progetti per settembre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Mazza 🌈 (@benedettamazza)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Beautiful”, anticipazioni puntata 2 settembre: il malinteso

L’influencer promette nuovi progetti ora che è finalmente arrivato settembre e il motore del lavoro riparte a tutto gas. Ha parlato di un progetto importante che riguarda lo storico calcio fiorentino, di cui farà parte. In realtà per lei è una novità quindi deve cercare di capire bene di cosa si tratta. Oggi la Mazza ha anche annunciato che sarà in diretta con QVC per Miss Italia. Parla del fatto che la moda non ha etichette e la gioia della diversità e libertà. La moda deve essere espressione al di là delle differenze di genere. C’è la volontà di liberarsi dai preconcetti e dai pregiudizi per vivere una moda diversa. In passato anche la Mazza è stata una miss.

Infatti partecipò anni fa alle regionali della sua città, Parma. Dove fu notata da una selezionatrice regionale del concorso. Dopo averla spronata a continuare il concorso, la Mazza ha vinto la fascia di Miss Liceo Parma, Miss Parma, Miss Cinema Emilia Romagna e Miss Emilia. Arriva quindi alla finale nazionale di Miss Italia nel 2008 arrivando quinta. Dopo il concorso decide di posare per il calendario benefico Just Simpa per sostenere l’Associazione Volontari dell’Ospedale dei Bambini. Successivamente ottiene una piccola parte nel film di Federico Moccia, Amore 14. Nel 2009 diventa una delle 4 professoresse del programma L’Eredità. Nel 2010 viene nominata madrina per il torneo sportivo Sei Nazioni femminile a Noceto.

Arrivano poi i primi impieghi come conduttrice su Rai Gulp per La TV Ribelle. Conduce sempre sullo stesso canale anni dopo Gulp Girl. E partecipa a qualche puntata de I Cesaroni. Conduce anche due puntate dello Zecchino d’Oro. Partecipa poi a Pechino Express, Tale e quale show e al Grande Fratello Vip. Oggi il suo lavoro si concentra maggiormente sui social ma a volte appare come ospite in vari programmi televisivi.