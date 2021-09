Costanza Caracciolo continua a conquistare tutti con gli scatti che pubblica sul suo profilo di Instagram: l’ultimo ha riscosso un incredibile successo sul suo profilo di Instagram

Costanza Caracciolo è una delle showgirl più amate del mondo di Instagram e della televisione. Sono oramai anni che bazzica nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua incredibile bellezza e al suo talento. Ha studiato fin da quando era piccolissima scuole di danza, dove ha avuto modo di sviluppare questa sua passione che è stata radicata in lei dalla nascita. Quando le si è presentata la possibilità di diventare una velina, Costanza non ha potuto fare a meno di cogliere al volo questa opportunità.

Costanza Caracciolo, con l’ultimo scatto su Instagram conquista tutti

Il 18 novembre del 2018, Costanza ha vissuto la gioia grandissima di diventare mamma: quel giorno è nata la piccola Stella, avuta insieme al suo compagno Christian Vieri. Pe lei è stato un momento davvero molto importante ed emozionante, qualcosa che ricorderà per tutta la sua vita. Dopo pochi mesi, il 18 marzo, la coppia si è sposata civilmente in una cerimonia che si tenuta ad Affori, storico quartiere di Milano a Villa Litta. Il 25 marzo 2020, è nata la loro seconda figlia, la piccola Isabel. Christian e Costanza sono una coppia molto amata sui social, i due sono abbastanza riservati e tengono tanto privato della loro vita, ed è proprio per questo che sono riusciti a fare breccia nei cuori dei loro followers.

Costanza ha vissuto delle bellissime vacanze quest’anno, ma ogni cosa bella ha la sua fine e anche per lei è arrivato il momento di tornare a casa. Ha annunciato questo triste momento con un bellissimo scatto su Instagram che ha ricevuto tantissimi likes.