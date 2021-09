“Domenica In”. Al timone la conduttrice che nessuno si aspettava

“Domenica In”. Conto alla rovescia iniziato, tra poco più di due settimane ripartirà il contenitore domenicale della rete ammiraglia della Rai. Tante novità in previsione

Mancano poco più di due settimane e il prossimo 19 Settembre si riparte su Rai Uno con una nuova edizione del “contenitore” più seguito della televisione nel giorno del dì di festa.

“Domenica In” va in onda dal 1976, un vero e proprio record. Tutti sintonizzati quindi dalle ore 14, non solo sul piccolo schermo ma anche attraverso i dispositivi di streaming on line, grazie al sito ufficiale di Rai Play. La competizione quest’anno si fa agguerrita, le reti Mediaset hanno schierato due fuoriclasse per attrarre maggiormente i telespettatori. Su Canale 5 andrà in onda contemporaneamente il reboot di “Scene da un matrimonio” con Anna Tatangelo e a seguire Silvia Toffanin e le sue interviste nel talk show “Verissimo”.

Al fuoco si risponde con il fuoco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Ballando con le stelle”, nel cast un super nome: tutti lo volevano

“Domenica In”: la signora della tv non fa mancare la sua presenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Domenica in (fanpage) (@domenica_in_raiuno)

Nessuno se lo aspettava ma la regina della televisione italiana, Mara Venier, riprenderà le redini di “Domenica In”. Per lei sarà la quarta edizione consecutiva, la tredicesima in totale, raggiungendo il record stabilito precedentemente da Pippo Baudo. Tuttavia, la stessa presentatrice ha dichiarato che sarà anche l’ultima, abbandonandosi all’idea di voler perseguire altri progetti.

La sua è una prova di professionalità e attaccamento all’azienda. Gli ultimi mesi, infatti, non sono stati tra i più semplici per zia Mara. Dopo una serie d’infortuni agli arti inferiori con relative fratture, a chiusura della scorsa stagione televisiva, è incappata in un grave problema di salute che le ha causato la perdita di sensibilità a parte del volto. La causa sarebbe stata un impianto mal riuscito, realizzato da un dentista di Roma; situazione recuperata grazie a un intervento dal chirurgo maxillo-facciale.

LEGGI ANCHE -> Programmi 2021-2022, Rai e Mediaset: inizio, durata e tutte le novità

Le sue condizioni appaiono migliorate e sarà presente fino a giugno 2022. Grandi riconferme e novità annunciate: ci saranno le classiche interviste one-to-one, giochi e rubriche ma anche un talent show dal titolo “I Fantastici della zia Mara”.

Grande attesa inoltre per un nuovo personaggio che si affiancherà nelle future puntate, Don Antonio Mazzi, il quale si occuperà di una sezione dedicata a storie toccanti e delicate di gente comune.