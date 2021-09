Eleonora Daniele: dal “Grande Fratello” a “Storie italiane”. Sapete in cosa è laureata?

Eleonora Daniele. La giornalista e conduttrice di “Storie italiane” su Rai Uno ha un prestigioso titolo di studio. Sapete in cosa ha conseguito la laurea?

Nell’autunno 2001 si affacciò nel panorama televisivo italiano una giovane e promettente 25enne come concorrente della seconda edizione del reality più amato d’Italia, il “Grande Fratello”. Stiamo parlando di Eleonora Daniele. La gara fu vinta da Flavio Montrucchio, divenuto negli anni a venire celebre conduttore televisivo. Personaggio degno di nota è Filippo Nardi, anche lui rimasto in auge da quel primo accenno di fama.

La carriera di Eleonora Daniele prese successivamente il volo. Dotata di fascino ed eleganza ma soprattutto intelligente, carismatica e coinvolgente, è oggi uno dei volti di maggior rilevanza dell’informazione nostrana. Basti pensare al recentissimo apporto dato alle indagini sul caso di Denise Pipitone grazie alla trasmissione “Storie italiane”.

Eleonora Daniele: il prestigioso titolo di studio

Prima della sua apparizione al “Grande Fratello” Eleonora Daniele aveva già tentato una carriera televisiva partecipando come figurante al programma “La sai l’ultima?”, sempre sulle reti Mediaset.

Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia ha colto l’opportunità di sfruttare al meglio la notorietà ottenuta; non è stata una meteora del piccolo schermo come altri suoi “colleghi” del reality ma si è presto cimentata nei panni di attrice con alterna fortuna.

Di sicuro il ruolo che più è confacente alle sue doti è quello di conduttrice televisiva. É stata al timone di “Unomattina” nel 2004, venendo riconfermata stagione dopo stagione fino al 2011. All’interno della trasmissione curava una rubrica dal titolo “Storie vere” che le ha decisamente cambiato la vita lavorativa. Da quest’esperienza ha tratto ispirazione per scrivere il suo primo libro, “Storie vere. Tra cronaca e romanzo”, per il quale ha ricevuto un riconoscimento al Premio Capalbio 2015 come opera prima.

Dallo stesso segmento è stato poi tratto lo spin-off indipendente dal titolo “Storie italiane” che conduce sapientemente dal 2013, occupandosi di attualità e cronaca con diversi ospiti in studio.

Sicuramente il suo lavoro ha avuto maggior sostegno grazie alle conoscenze e competenze acquisite attraverso lo studio. Nonostante fosse già attiva sul piccolo schermo, Eleonora Daniele ha metaforicamente messo la “ciliegina sulla torta” conseguendo un titolo opportuno al suo mestiere.

Nel 2013 ha infatti conseguito la laurea in Scienze della comunicazione presso l’università LUMSA con il massimo dei voti:110 e lode. Dall’anno precedente era iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante. Risulta professionista dal gennaio 2016.