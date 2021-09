“Indossi qualcosa di meraviglioso”, Elisa Isoardi, è tutto trasparente e in pizzo nero: sbalorditiva – FOTO

La bellissima conduttrice sta facendo impazzire i fan con dei post che la rendono una vera e propria regina di Instagram. Splendente!

Elisa Isoardi sta letteralmente conquistando il pubblico, ogni giorno che passa.

Dopo la sua partecipazione all‘Isola dei famosi’ è tornata in gran forma e la sua bellezza non ha eguali.

Elisa sta ottenendo grandi soddisfazioni sia per l’affetto che sta ricevendo da parte del pubblico sia in campo professionale.

Sembrerebbe che ci siano diverse trattative in corso riguardanti un prossimo programma che la bella piemontese potrebbe condurre.

Un attesissimo ritorno in tv, dunque, ma intanto in questa calda estate abbiamo potuto continuare ad ammirarla in tutto il suo splendore attraverso i suoi numerosissimi scatti su Instagram.

Splendente davanti al Colosseo

L’ultimo la ritrae di fronte al monumento simbolo di Roma e con un sorriso a 32 denti, nella didascalia scrive: ”Roma nun fa la stupida stasera”, ricordando il brano di Lando Fiorini, simbolo della Città Eterna.

Indossa un paio di pantaloni attillatissimi, un body a balconcino e una giacca nera.

Il tutto per mettere in risalto un fisico da urlo e l’abbronzatura sempre più decisa che ha raggiunto dopo mesi trascorsi sotto il sole.

L’esperienza all’isola, conclusasi per un infortunio all’occhio, l’ha resa ancora più combattiva e determinata mettendo in mostra un carattere da vera guerriera.

Bella e con grande personalità, l’ex compagna di Matteo Salvini, sui social si mostra irresistibile e piena di fascino.

Migliaia sono i like e centinaia i commenti collezionati nel giro di pochi minuti sotto al suo post. I fan sono letteralmente rimasti estasiati, ammirando questo scatto e un utente commenta così: “Indossi qualcosa di meraviglioso… Il sorriso”.