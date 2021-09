Elisabetta Canalis, il ricordo dei momenti passati con George Clooney: “Per me non è stato facile”

Elisabetta Canalis. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ha un buon ricordo della sua storia con il divo di Hollywood George Clooney. Tuttavia è insorta una difficoltà

La modella Elisabetta Canalis ottenne molta popolarità in Italia quando venne scelta nel 1999 come velina del noto tg satirico “Striscia la Notizia”, in onda su Canale 5. La showgirl mantenne il suo posto fino al 2002 insieme alla controparte bionda Maddalena Corvaglia. Dotate d’innegabile bellezza ma soprattutto di grande carisma e simpatia, le due ragazze divennero simbolo della trasmissione e sono ancora oggi associate al ruolo che ricoprirono.

Anche a livello internazionale Elisabetta Canalis fu investita da una fama fuori misura, questa volta legata a eventi strettamente connessi alla sua sfera privata. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata compagna del divo di Hollywood George Clooney, attore e regista di successo, sex symbol indiscusso.

Elisabetta Canalis e George Clooney: la loro storia attraverso i ricordi

“Elisabetta Canalis non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”. A dire queste parole sulla velina di “Striscia la Notizia” non è di certo un ex qualunque. É la testimonianza di un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico di fama mondiale, due volte vincitore del premio Oscar come miglior attore e per miglior film. Stiamo parlando di mr. George Clooney.

A queste parole ha voluto replicare simpaticamente anche la diretta interessata che si trova in Italia per la messa in onda del programma “Vite da Copertina“, su Tv8. Nella puntata d’esordio ha detto: “George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi”. Ha poi ricordato: “Faceva tanti gavettoni ai paparazzi. Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente”.

Dopo essersi detti addio nel 2011, entrambi hanno messo su famiglia. Clooney ha sposato a Venezia il 27 settembre 2014 l’avvocatessa Amal Alamuddin. Il matrimonio fu officiato dall’ex sindaco di Roma Walter Veltroni. Nel 2017 sono diventati genitori di due gemelli: Ella e Alexander.

Elisabetta Canalis ha sposato, invece, il chirurgo italo-americano Brian Perri nel 2014. L’anno successivo hanno dato il benvenuto alla loro unica figlia, la piccola Skyler Eva.