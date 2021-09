Elisabetta Gregoraci sexy sul pavimento: ll vestitino va sempre più su e si scopre lì – FOTO

Elisabetta Gregoraci fa impazzire i suoi fan con una foto pubblicata nelle sue stories di Instagram: la showgirl è sensuale e affascinante sul pavimento

La conduttrice Elisabetta Gregoraci non si stanca di stupire i suoi fan con delle foto incantevoli pubblicate su Instagram sia come post che come stories.

Questa volta la bella showgirl oltre ad avere condiviso uno scatto poche ore fa di uno shooting fotografico immerso nella natura ha anche postato una story mentre è seduta sul pavimento in maniera molto sensuale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, la Lamborghini le “mostra” e Gianni ammira la “mercanzia“ – FOTO

Elisabetta Gregoraci, la foto seduta sul pavimento con il sexy vestitino

Per vedere Elisabetta Gregoraci sexy sul pavimento vai su Successivo