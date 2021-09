Elodie la FOTO dell’estate: bikini bollente che non si dimentica

La cantante Elodie ha regalato anche in quest’estate scatti da urlo ai suoi followers, ecco la foto in costume che ha infiammato il web.

E’ una delle cantanti più ‘social’ in assoluto e anche una delle più affascinanti della scena musicale italiana in questo momento. Elodie è una vera star non solo sul palco, ma anche su Instagram.

La cantante romana, diventata famosa qualche anno fa grazie alla sua partecipazione ad ‘Amici’, ha spiccato il volo da allora senza più voltarsi indietro. Una voce inconfondibile, che ha mietuto successi a ripetizione negli ultimi tempi. Con un 2020 assolutamente da ricordare.

Aumentano sempre di più, come detto, anche gli ammiratori sul web. Il suo profilo conta ormai la bellezza di 2 milioni e mezzo di followers, il che la rende una delle donne più cliccate d’Italia. E rende il suo fidanzato, il collega Marracash, uno degli uomini più invidiati.

In quest’estate, ovviamente, non sono mancate foto da capogiro, con cui Elodie ha ammaliato i suoi fan. Una su tutte, ha letteralmente spopolato, raccogliendo poco meno di 300mila like.

Elodie, in costume a pelo d’acqua con il dettaglio del bikini che fa impazzire i fan: “Non mi sento bene”

Un’immagine insieme suggestiva e seducente, per la quale quasi non ci sono parole. In costume, Elodie ha messo in mostra in un solo scatto tutto il suo fascino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Una foto scatta all’interno di una piccola grotta e dal titolo ‘Laguna blu’, citando un famoso film di molti anni fa. La cantante, seduta in acqua, guarda dritta nell’obiettivo e quasi lo trapassa, con il suo sguardo magnetico.

Il dettaglio che più fa girare la testa, ovviamente, è il suo bikini, che risalta prorompente in primo piano. Con una trasparenza pericolosissima che mette a dura prova le coronarie dei fan. Infatti ce n’è uno che scrive: “Non mi sento bene“.

La fine dell’estate porta con sé la nostalgia per queste immagini per certi versi irripetibili. Ma i fan possono essere sicuri che Elodie saprà stupire e ammaliare come sempre, anche in inverno.