La bella modella Emily Ratajkowski ha condiviso una serie di foto del suo splendido corpo ed è incredibilmente sexy

Emily Ratajkowaski ha condiviso una serie di foto su instagram in cui si intravedono alcuni pezzi del suo corpo, tra cui il lato B scolpito e sodo. La modella ha un corpo impressionante. D’altronde è famosa per questo. Su instagram vanta 28,1 milioni di followers. In tutto il mondo è riconosciuta per i suoi addominali scolpiti e il lato B incredibilmente perfetto.

Emily Ratajkowski star dei social e mamma sexy

La modella inglese da 1 milione di mi piace su ogni foto su instagram, è diventata mamma da poco di un bel maschietto. Il nome del piccolo è Sylvester Apollo Bear ed è nato l’8 marzo di questo anno. Il marito della modella è Sebastian Bear-McClard, è un attore e produttore che ha fondato anche una sua etichetta dal nome Elara Pictures. Il marito della Ratajkowski non ha gli stessi interessi social della moglie, infatti non ha nemmeno un profilo instagram, ha invece un profilo Twitter.

I due si sono sposati nel 2018 in un matrimonio segreto. Infatti prima di allora i due non erano nemmeno mai stati fotografati insieme. La modella ha sfilato per grandi marchi sin dal 2015, anno in cui ha debuttato nel mondo della moda. Ha un bellissimo rapporto con Donatella Versace e per il suo bambino ha scelto infatti un passeggino della omonima casa di moda. Ha debuttato anche al cinema con qualche film. Ma la modella ha fatto scalpore sopratutto per le sue opinioni sull’espressione sessuale. Lei è una femminista convinta, ma al di là di questo aspetto crede nella libertà sessuale. Secondo lei ognuno è libero di essere chi vuole e di amare chi vuole di conseguenza.

La frase che ha condiviso sui social riguardante il sesso del suo bambino quando ha annunciato di essere incinta, ha fatto molto discutere. La Ratajkowski ha infatti rivelato che non avrebbe scoperto il sesso del bambino fino alla nascita, ma anche allora non avrebbe davvero conosciuto il suo sesso. Ha spiegato che sarà lui a rivelare il suo sesso ai suoi genitori quando avrà 18 anni e sarà in grado di decidere del suo corpo e della sua persona. Un messaggio di libertà che oggi suona come una ventata d’aria fresca. Dopo molte rivoluzioni e manifestazioni per affermare i diritti di chi vuole cambiare sesso, ci sono persone che ancora prima che i loro figli nascano, sanno che potrebbero cambiare il loro sesso.

E non è una qualunque a dirlo, ma una modella internazionale seguita da più di 20 milioni di persone. Un altro fatto che ha fatto scalpore è il continuo pubblicare foto sul suo profilo instagram mentre allatta il figlio a seni scoperti. Alcuni lo trovano esibizionismo e altri semplicemente esagerato. Ma alla modella non importa, lei è per la libertà di esprimersi sempre e comunque.