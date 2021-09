Festival di Venezia 2021 vediamo i look più belli delle star fino ad ora

Ieri è iniziato ufficialmente il 78 esimo Festival del cinema di Venezia, inaugurato dalla bella Serena Rossi, vediamo i primi look

I red carpet del Festival di Venezia, come tutti i red carpet, sono un momento di raccoglimento sulla moda. Si riflette sulle scelte audaci delle star e su quelle che prorpio potevano evitare di fare. Sembra quasi una parata dove bisogna eleggere l’outfit migliore, e infatti in parte è così. Dimmi cosa indossi e ti dirò chi sei.

I giudizi sul primo red carpet di Venezia

Si è tenuto il primo red carpet a Venezia e i look sono già iconici. Abbiamo visto una splendida Adriana Lima in un abito di Etro a sirena rosso con le paiettes e senza spalline, semplicemente perfetta. Dall’altra parte ha sfilato con grazia e raffinatezza d’altri tempi, una splendida Penelope Cruz con un abito bianco e nero di Chanel. Si prosegue con Helen Mirren in un abito a sirena azzurro in paiettes con la coda di Dolce & Gabbana, forse non la scelta più azzeccata è tutto decisamente troppo. A rubare la scena poi arriva un irriverente Bianca Balti con un abito di Dolce & Gabbana che appare teatrale, strati su strati di tessuto giallo con una coda lunghissima e monospalla, è divina.

Arriva il turno di Georgina Rodriguez che si è presentata in con una tuta nera con giacca sopra le spalle firmata Ermanno Scervino, forse ha sbagliato doveva andare a un colloquio di lavoro. Serena Rossi si è invece comportata da vera madrina con un abito di Armani Privè semplice e chic, niente scena però. Anna Dello Russo ha indossato Custom Ermanno Scervino, un abito ispirato all’800 con tanto di rete sulla vita per tenere il vestito aperto. Non le dona molto. L’influencer Paola Turani si è presentata in un abito semplice ma d’effetto di Atelier Emé sfoggiando un pancione al nono mese. Sicuramente un gran coraggio.

L’attrice Roberta Giarrusso ha indossato un abito di velluto di Giorgio Armani, forse non troppo indicato per la stagione va bene che è settembre ma è troppo così. Mariacarla Boscono ha invece scelto Jean Paul Gaultier, un abito sensuale e chic allo stesso tempo che lei sa portare divinamente. L’unico dubbio sono le calze in tono.