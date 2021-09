La bella conduttrice Filippa Lagerback ha una vera ossessione per la cucina, le piace sperimentare diverse ricette

La Lagerback ha condiviso una foto su instagram dove appare seduta sul bancone della cucina mentre tiene in mano un piatto di pasta che sembra molto invitante e delizioso. Indossa un vestito arancio che riprende anche il colore della pasta. Ecco cosa dice a proposito:”Mi sono lasciata ispirare dal colore dell’abito vintage di mia madre per creare il piatto di oggi: penne integrale Barilla, 100% grano italiano, con crema di carote e speck croccante. Ovviamente indossandolo anche mentre cucinavo…Tutto nelle storie! Buon appetito”.

Filippa Lagerback e l’amore per la pasta Barilla

Da quando è arrivata in Italia la conduttrice svedese, ha amato ogni cosa di questo paese. Ovviamente di più il cibo, che si sa è il migliore al mondo. Pare che abbia una vera passione per la pasta Barilla. Cucina ricette con la pasta quasi ogni giorno e le condivide con i suoi followers. Fa pasta con il pomodoro e anche con la burrata. Ma non solo, cucina anche molti dolci deliziosi. Una volta ha preparato un brownie delizioso con i lamponi. Insomma la cucina è proprio il suo luogo felice e rende felici anche marito e figlia. La bella conduttrice si trova a Varese dove ha visitato un negozio di mobili antichi e particolare, dove ha trovato qualcosa di interessante per la sua casa.

Poi ha fatto un salto dal parrucchiere e ha tagliato qualche punta e sistemato il resto. Non ha fatto grossi cambiamenti, ma in ogni caso è sempre bellissima. La conduttrice vive una vita in mezzo alla natura dove ama stare. Ritrae spesso paesaggi mozzafiato che visita. A lei e suo marito Daniele Bossari piace molto viaggiare alla scoperta di nuovi luoghi magnifici. I due sono legati dal 2001 e solamente nel 2018 si sposati con rito civile. Hanno una figlia che è nata nel 2003. Bossari ha chiesto la mano della compagna all’interno della casa del Grande Fratello Vip con tanto di anello.

Lui ha attraversato un momento di depressione grave qualche tempo fa dove lei ha ammesso di non essere stata in grado più di aiutarlo. In certi momenti bisogna aiutarsi da soli. Oggi però sembra aver ritrovato il suo equilibrio e sono tutti molto felici e appagati della loro vita insieme. La figlia si è anche diplomata da poco.