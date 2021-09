Giovanni Verga: tutto sullo storico scrittore catanese

In occasione dell’anniversario di nascita di Giovanni Verga, ripercorriamo insieme alcuni momenti salienti della vita dello scrittore

Giovanni Verga è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo che ha fatto la storia della letteratura italiana. Classe 1840, di origine catanese fu il maggior esponente della corrente letteraria del Verismo.

In occasione dell’anniversario della sua nascita, riportiamo alcuni momenti salienti della sua vita e della sua carriera letteraria. Tutti lo ricordano per i Malavoglia, Storia di una Capinera e tanto altro.

GUARDA QUI>>“Che femmina” Lucilla Agosti in bikini: posa sensuale e sguardo afrodisiaco, cosa volere di più? – FOTO

Giovanni Verga, il verismo dello scrittore catanese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Verga (@giovanni.verga.1840)

GUARDA QUI>>“Se continui, chiamo il 118”, Carolina Dallari la perfezione in bikini, davanzale devastante: un sogno – FOTO

Giovanni Verga rappresenta una delle figure più importanti nel panorama letterario italiano, visto che fu uno dei fondatori del Verismo del nostro Paese. Attraverso le sue opere, come i Malavoglia, è riuscito a mettere in contatto la realtà delle città del nuovo stato a quella di un mondo rurale come la Sicilia dell’epoca.

Scrivendo il romanzo è andato alla ricerca delle sue radici ponendosi però fuori dalla scena da vero narratore oggettivo. La sua è infatti una poetica impersonale, priva dei sentimenti e delle opinioni dell’autore.

Analizzando le sue opere, gli esperti parlano di regressione dell’autore, vale a dire il mettere da parte se stesso per calarsi nella parte del protagonista. Lo scrittore parla poi dei vinti, coloro che in un mondo di continuo progresso non riescono a stare al passo con i tempi a causa di tanti fattori come la provenienza, le origini, la classe economica e sociale.

Sono loro i veri protagonisti delle sue opere, il poeta dà voce a questa cerchia di persone rendendole uniche.

Giovanni Verga è stata una figura unica che con la sua poetica ha dato vita ad una corrente letteraria strepitosa, lasciando ai posteri un’eredità senza precedenti. Ancora oggi è uno dei poeti più conosciuti dagli studenti che si apprestano a studiare le sue opere e il suo stile.