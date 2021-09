“Così si esagera, suprema”. Kasia Smutniak: la FOTO in bianco e nero che seduce. La sensualità risiede nella raffinatezza

Kasia Smutniak. L’attrice di origine polacca ma con l’Italia nel cuore pubblica uno scatto ad alto livello di eleganza sui suoi canali social. Impossibile non rimanere stregati dal suo fascino

Classe 1979, Kasia Smutniak è nata in una piccola cittadina in Polonia. Nel suo paese, ancora adolescente, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, consapevole che per far decollare la sua carriera sarebbe stato necessario volare via dal nido.

Così ha fatto; la sua delicata bellezza e la professionalità ineggabile l’hanno portata a ricevere ingaggi in tutto il mondo. É in Italia, però, che da sempre ha trovato la sua dimensione, al punto da stabilirsi definitivamente ed eleggendola nazione del cuore. Qui ha esordito come attrice nei primi anni Duemila, abbandonando quasi del tutto il fashion system e dedicandosi anima e corpo alla sua vera vocazione: la recitazione.

Kasia Smutniak: in arrivo un successo annunciato

Pluricandicata ai David di Donatello, vincitrice in più occasioni del Nastro d’Argento (l’ultimo nel 2018 come migliore attrice non protagonista per il film “Loro”), vincitrice di un Globo d’oro, Kasia Smutniak è una professionista completa, coinvolgente, disarmante, che ha regalato al cinema italiano delle performance vibranti.

Basti pensare alla drammaticità del suo ruolo in “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, in “Allacciate le cinture” di Ferzan Özpetek e in “Limbo” di Lucio Pellegrini. Tuttavia, l’attrice polacca ha dimostrato di saper sapientemente cimentarsi anche in scene più leggere, ottima nel genere commedia, in un susseguirsi d’impegni tra grande e piccolo schermo.

L’estate 2021 è stata per Kasia Smutniak all’insegna del cinema. Nel giugno scorso sono iniziate le riprese di un’opera che si annuncia essere un successo al botteghino e di critica. Sarà protagonista insieme al celebre PierFrancesco Favino del lungometraggio “Il Colibrì”. Il film parte con una buona dose di aspettativa alle spalle poiché tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020. La regia è di Francesca Archibugi. Nel cast anche Nanni Moretti. L’attrice ha ricevuto, inoltre, il prestigioso Leopard Club Award durante il 74mo Locarno Film Festival.

Seguitissima anche su Instagram, gode di una platea di circa 409mila follower, sempre in attesa delle sue novità lavorative. A loro dedica come ultimo post uno scatto suggestivo.

Tinte bianche e nere, lei superba, in una posa che consente di vedere la forma particolare del vestito scuro che indossa, lasciando scoperta la delicata schiena. La testa è dolcemente sollevata, gli occhio chiusi: luci e ombre esaltano la sua eleganza immortate. “Così si esagera, suprema” – scrivono i fan tra i commenti, in un pensiero che trova totale accoglimento.