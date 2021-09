“Come crescono…”, Katia Pedrotti in giardino con i suoi amori: gambe spettacolari – FOTO

L’ex gieffina, Katia Pedrotti ha incantato tutti i suoi followers su Instagram, in compagnia dei suoi amori: bellezza disarmante.

La showgirl ed ex gieffina del Grande Fratello, Katia Pedrotti ha fatto innamorare tutti i suoi fan in seguito ad uno scatto sublime.

La moglie di Ascanio Pacelli, conosciuto tra le quattro mura più famose d’Italia è sempre una donna attenta ai particolari, soprattutto in famiglia. Ama curare e prendersi la responsabilità come nessun’altra e come quasi nessuna madre.

D’altronde la specialità sua la si era già intuita ai tempi del reality show più famoso della Mediaset. Katia aveva fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia senza temer nulla e soprattutto senza nulla da perdere.

Vi è uscita da lì con più di una certezza sul “groppone” ed oggi a distanza di molti anni dal suo successo sul piccolo schermo è un esempio per tante persone che hanno desiderio di fare della propria vita, una vera e propria opera d’arte

Katia Pedrotti, il sogno dei fan si avvera: la FOTO che fa innamorare tutti

