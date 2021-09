A ventiquattro anni dalla morte di Lady Diana, spunta un’indiscrezione sull’incidente che le fece perdere la vita

La Royal family è da sempre un argomento interessante per il pubblico internazionale, chiunque ha voglia di sapere e scoprire particolari sulla regina Elisabetta e su tutti i componenti della famiglia.

Il palazzo reale è diventato uno scenario di guerre, tra allontanamenti e riavvicinamenti, prese di posizioni e gossip vari. Nonostante questo, c’è un tema che rimane sempre in primo piano: la morte di Lady Diana, la principessa del Galles che con la sua classe e bellezza ha conquistato tutti.

Lady Diana, il dettaglio sull’incidente

Sono passati ventiquattro anni da quando al telegiornale venne annunciata la morte di Lady Diana a causa di un incidente. Ieri, 31 agosto 2021, il giorno dell’anniversario è spuntato un dettaglio sul tragico evento che ha colpito la principessa del Galles.

A parlare è Sami Nair, filosofo e politologo che, all’epoca ricopriva la carica di consigliere del ministro degli Interni francese, Jean-Pierre Chevènement. La notte del drammatico incidente fu lui ad andare in ospedale, appena successa la tragedia.

Secondo la sua testimonianza, l’ambulanza arrivò con quarantacinque minuti di ritardo, tra l’1:30 e l’1:45. Fu lì che il filosofo riuscì a vedere Lady D tra la vita e la morte.

“Le toccai il volto. Aveva un viso d’angelo. L’angelo della morte, pensai. Era bellissima, nonostante stesse morendo. Era molto pallida. Bionda”. Ha raccontato.

La morte prematura della principessa del Galles ha lasciato tutti senza parole e sono in tanti a chiedersi cosa sia realmente successo. C’è chi crede che dietro quell’incidente ci fosse qualcuno.

Il tempo passa ma la classe e l’eleganza di Lady Diana resta oltre tutto e tutti, sono stati in tanti a omaggiare la sua persona nel giorno dell’anniversario della sua morte. Fiori, preghiere e momenti di silenzio per una donna unica e straordinaria come lei.