Laura Chiatti non ha pace. Bella e sensuale su Instagram riceve ancora commenti poco carini nei suoi confronti

Non si placano le polemiche su Laura Chiatti che negli ultimi tempi è al centro della cronaca rosa. Prima la presunta crisi con il marito Marco Bocci, poi dei like sospetti a Francesco Arca, suo ex, e l’eccessivo dimagrimento.

Cosa succede? Nulla di preoccupante: l’amore con il suo Marco va a gonfie vele e solo ieri gli ha dedicato un “bello anche al buio ❤️” su Instagram. Francesco Arca? I due e le loro rispettive famiglie sono molto amici adesso. Per il peso, c’è una spiegazione anche a quello.

Laura Chiatti, tra applausi e critiche: ecco perché

