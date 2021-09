Bellissima e divertente Ludmilla ha pubblicato un ultimo carosello di foto dove si mostra in tutto il suo splendore, un particolare però ha incuriosito la sua community.

Classe 1978 è conosciuta dai molti come ex letterina nel famoso show di Gerry Scotti “Passaparola”. Ludmilla Radchenko è originaria di Omsk, in Siberia, ha esordito come modella conquistando la fascia di Miss Fascino al concorso di “Miss Russia”. Poi il diploma in design nella moda e la decisione di approdare in Italia per ampliare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Dopo una serie di apparizioni tv e calendari bollenti, per la modella la decisione di cambiare rotta e seguire la sua passione più grande, quella dell’arte. Ha realizzato infatti numerose opere dallo stile pop sull’onda di Andy Wahrol che ha poi presentato in giro per il mondo aprendo anche una galleria a Milano. Vediamo gli ultimi scatti che ha postato proprio Ludmilla che la catturano durante il momento di lavoro.

Ludmilla Radchenko strega tutti con la sua bellezza, un incanto ad occhi aperti

Sposata con Matteo Viviani, volto storico de “Le Iene”, Ludmilla è anche mamma di Eva e Nikita. Porta avanti questa nuova vita nel mondo dell’arte supportata dalla famiglia che ama il suo modo di raccontarsi attraverso questa forma espressiva così innovativa.

Nei giorni scorsi la ex modella era in vacanza presso il Relais & Chateaux Il Falconiere vicino Cortona e proprio lì è stata immortalata sdraiata all’interno di una vasca piena di vino con un calice in mano, seducente come non mai. Lo scatto fa parte però di un carosello di foto davvero bizzarro, infatti nell’ultimo post la vediamo anche intenta a guidare un furgoncino carico di quadri per il nuovo allestimento presso la Galleria milanese di Robertaebasta.

Nella didascalia che accompagna la foto infatti scrive in modo ironico e divertito: “Dalle stelle alle stalle…Che vi devo dire, solo ieri ero nella vasca piena del vino 🍷a fare la signora…ed oggi manco 24h dopo la vacanza mi tocca di convertirmi in una RAGAZZA-SQUILLO”.

“C’est la vie…Vabbè, se avete bisogno, ragazzi chiamatemi, c’è anche il numero VERDE 📞🍏”, spiega riferendosi al numero per i traslochi. Migliaia i like per lei che diverte sempre con la sua immancabile seduzione e abilità nel comunicarsi ai fan che la seguono.