“Matrimonio a prima vista” diventa Vip, nuova esperienza tv per una coppia molto amata

Hanno emozionato durante la loro partecipazione al programma, ora stanno per tornare su Real Time per una nuova scommessa aperta.

Il docureality di Discovery Plus e Real Time “Matrimonio a prima vista” continua ad emozionare i fan come il primo giorno quando ha debuttato quasi per gioco sugli schermi tv.

Inizialmente ha lasciato interdetti gli ignari telespettatori che hanno visto per la prima volta l’esperimento social in cui coppie di perfetti sconosciuti venivano uniti in matrimonio. A distanza di anni però sono sempre di più i fan del programma che cattura per la sua genuinità e la veridicità dei sentimenti dimostrati.

Tante le coppie che sono passate sotto la lente degli esperti. In poche però hanno saputo resistere alla sfida più grande di proseguire le nozze una volta terminate le registrazioni. Due dei protagonisti più amati non solo tra qualche settimana celebreranno nuovamente la loro unione al cospetto di amici e parenti, ma saranno anche i volti di un nuovo programma Vip di Real Time.

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti di nuovo in tv, i dettagli

Tra pochi giorni saranno nuovamente marito e moglie in una cerimonio che renderà ufficiale il loro matrimonio celebrato un anno fa sotto le vigili telecamere della reality tv.

I fan della coppia composta da Francesco e Martina saranno però anche impegnati in televisione nel programma condotto da Katia Follesa “D’amore e d’accordo Vip”.

La trasmissione avrà stavolta una finalità benefica per le coppie in gara ed il montepremi vinto andrà di volta in volta ad associazioni oppure a strutture sanitarie. Le prime coppie coinvolte nello show sono state Emma Polese e Matteo Giordano, Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, Roberto Valbuzzi e sua moglie Eleonora Laurito.

Per quanto riguarda i Muzzetti invece non è ancora stato confermato il giorno della messa in onda, come hanno specificato loro due in una story Instagram qualche giorno fa. In molti quindi attendono di rivederli presto insieme per questa nuova avventura che avrà sicuramente dei risvolti esilaranti.