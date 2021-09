Look total black e audace per Michela Quattrociocche su Instagram. La bella attrice attira l’attenzione di un grande nome

Michela Quattrociocche fin da giovanissima ha fatto i conti con la sua vita privata ed il gossip, dagli esordi al cinema al matrimonio con Aquilani, poi la separazione e la nuova storia d’amore con Giovanni Naldi. Ma a volte si esagera e anche lei che è una persona abbastanza tranquilla perde le staffe.

Di recente si è lasciata andare ad un lungo sfogo social contro le fake news. Molti i rumors che la davano incinta del suo nuovo compagno con Aquilani che non l’avrebbe presa molto bene. E così ha avvertito tutti: se ci dovessero essere nuove fake news su di lei procederà per le vie legali.

Michela Quattrociocche, in total black fa sognare

Bella e sensuale Michela Quattrociocche su Instagram. La celebre attrice torna sul social dell’immagine e regala a tutti i suoi 746 mila follower un magnifico scatto. Un primo piano d’eccezione che la mostra in tutta la sua bellezza e sensualità.

L’ex moglie di Alberto Aquilani, oggi felicissima al fianco del suo nuovo fidanzato, Giovanni Naldi, posa con un total look black. Un completo gonna e maglia che richiama già un po’ il mood dell’autunno con colori più intensi e tessuti non più leggeri. Michela anticipa tutti, anche le sue “colleghe” social che sfoggiano ancora bikini, e si proietta verso la stagione che sta per arrivare.

Sguardo intenso, capelli sciolti che le cadono sulla spalla mentre piega leggermente la testa, pancia di fuori come una ragazzina ed una gonna cortissima che lascia scoperte le sue meravigliose gambe. Per lei tanti commenti di apprezzamento sotto questa foto così sensuale e tanti like.

Cuoricini a pioggia per l’attrice tra i quali ne spunta uno molto illustre. Ad apprezzare lo scatto è stato Francesco Totti con un like che spicca tra gli altri e che non è affatto passato inosservato agli occhi dei follower. E la sua Ilary cosa dirà?